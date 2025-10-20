Es tendencia:
Mundial Sub 20

DT de Marruecos le da importante lección a la selección de Argentina por polémicos cantos: “Cabeza fría”

Mohamed Ouahbi confesó que el plantel marroquí tomó como motivación los cantos que le dedicaron la selección albiceleste

Por Felipe Pavez Farías

El Mundial Sub 20 terminó con una sorpresa de palabras mayores. Cuando todo daba por favorito a la selección de Argentina, el equipo de Marruecos irrumpió de gran manera en la final y con dos golazos de Yassir Zabiri, se consagraron como los campeones de la categoría. 

Triunfo que se celebró el doble por el plantel africano ya que en la previa sufrieron con las burlas del plantel trasandino. Tal como ocurrió a lo largo de todo el torneo, la albiceleste se mofó de sus rivales y tras el triunfo ante Colombia prácticamente se dieron como campeones del torneo. 

El agradecimiento del DT de Marruecos y sus dirigidos a Chile tras conquistar el Mundial Sub 20

Lo que utilizó de forma magistral el DT Mohamed Ouahbi para darle una nueva motivación al equipo. “La cuestión de ser favorito o no, nunca pasó por nuestras cabezas”, lanzó de entrada el adiestrador campeón del Mundo. Luego se dirigió directamente a los cantos que realizaron los argentinos en la previa.

La enseñanza de Marruecos contra Argentina

Respecto a los cánticos argentinos, no… no lo hablé con los jugadores. Eso lo hicieron entre ellos, pero lo que les hablé fue que ellos son así. Cantan… es su folclore, no tengo problema con eso. Y también les dije que no se lo tomaran a mal, que lo harían contra cualquiera”, enfatizó. 

“Chileno, te va a tapar el mar”: ex relatora de ESPN en la polémica tras acusar mala onda a Argentina Sub 20

Pero está decisión venía de la mano con una importante reflexión sobre lo que representa Argentina y cómo plantearon el partido para quedarse con el título. 

Sabía que teníamos que mantener la cabeza fría. No debíamos salir a la cancha diciendo ‘les vamos a dar una demostración’. No, no, lo único que teníamos que hacer era hacer nuestro partido y ganar el Mundial”, finalizó Mohamed Ouahbi que se retiró entre aplausos del Estadio Nacional. 

Mohamed Ouahbi fue de los más ovacionados por el público chileno

Lo que además terminó con una Argentina más que derrotada, ya que en su salida del recinto de Ñuñoa lo hicieron sin música y sin declarar en zona mixta. 

