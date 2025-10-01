Argentina Sub 20 sufrió uno de los goles más bochornosos en la Copa del Mundo. Los hinchas chilenos presentes lo celebraron con todo, aunque no terminó sirviendo de mucho.

La Albiceleste juvenil es una de las selecciones candidatas a quedarse con el torneo que se disputa en suelo nacional. Por eso en la segunda fecha ante Australia, tenían la misión de demostrar todo su poderío ante los oceánicos.

El insólito gol contra Argentina Sub 20

Hasta el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso llegó una buena cantidad de público. Una mezcla entre argentinos y chilenos presentes, donde unos querían celebrar los goles de la Albiceleste y otros, los que recibieran estos. La rivalidad entre ambos países se ha hecho sentir en el torneo.

A Argentina no le costó mucho demostrar su superioridad, ya que en el minuto 3 Alejo Sarco abrió la cuenta para los dirigidos por Diego Placente. En el 45′, Tomás Pérez amplió la ventaja con la cual la Albiceleste se imponía con tranquilidad por 2-0. Claro que bien dicen que este resultado es peligroso.

A los 69 minutos vino el bochorno para los trasandinos. Un balonazo largo de los australianos que parecía sin destino, iba tranquilo al arquero argentino Santino Barbi. Sin embargo, este pifió de forma increíble su despeje. Esto fue aprovechado por Daniel Bennie, quien descontó y puso el 2-1.

El gol de Bennie fue gozado por los chilenos presentes, ya que sin dudas la anotación terminará entre los mejores chascarros de la actual Copa del Mundo Sub 20. ¿Vino la remontada? Para nada, ya que Argentina terminó goleando por 4-1 y sacando pasajes a octavos de final.

La Albiceleste, que quedó como líder del Grupo D con 6 puntos, jugará su último encuentro de la primera ronda ante Italia el sábado 4 de octubre. Ese día, quedará definido el primer y segundo puesto de la zona. La Azzurra tiene 4 unidades luego de igualar con Cuba.