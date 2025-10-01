El Mundial Sub 20 ha dejado en evidencia que, desde lo ocurrido entre la U de Chile e Independiente en Copa Sudamericana, las cosas con Argentina no están bien. La Albiceleste ha recibido una ola de pifias en sus primeros partidos y este miércoles el panorama no cambió.

En el duelo ante Australia por la segunda fecha de la fase de grupos, el elenco trasandino estaba ganando por la cuenta mínima. Esto hasta que los australianos se encontraron con el empate, el que fue anulado con toda una polémica.

Y es que la aparición del nuevo VAR le terminó negando el empate a los Socceros. Esto, incluso con los relatores asegurando que no era una falta como para cobrar, lo que desató la ira de los hinchas que llegaron al Estadio Elías Figueroa Brander.

El nuevo VAR desata polémica y pifias contra Argentina en el Mundial Sub 20

Las pifias que hubo para Argentina en la primera fecha del Mundial Sub 20 se volvieron a escuchar fuerte en Valparaíso. La Albiceleste, como tantas otras veces, se vio beneficiada por un polémico cobro arbitral que ya ni sorprende.

Una nueva ayuda arbitral a Argentina hizo estallar en pifias el choque del Mundial Sub 20 en Valparaíso. Foto: Photosport.

Fue en los 34′ minutos de juego cuando un error en el fondo terminó en el gol de Tiago Quintal para el empate de Australia. Sin embargo, los trasandinos usaron la tarjeta verde para obligar al juez a revisar la acción, acusando una falta.

En la repetición se pudo ver que el mediocampista australiano le quitó el balón con un leve contacto de empujón. Hasta los relatores argentinos aseguraban que no era para cobrarse, pero el árbitro sorprendió a todos anulando el tanto.

Apenas el juez dio a conocer su decisión por los altoparlantes, toda la paz que hubo con Argentina se fue a la basura. De inmediato se escucharon con mucha fuerza las pifias contra la Albiceleste y el silbante.

Quedará esperar para ver si es que esto se sigue repitiendo en el resto de encuentros. Ante los trasandinos ya hay tintes de clásico luego de las Copa América 2015 y 2016, a lo que ahora se han sumado los malos tratos recibido cada vez que un club chileno cruza la cordillera.

Argentina se ve beneficiada por una nueva polémica arbitral y, a la hora de la publicación de este artículo, ganaba por 2 a 0 ante Australia. Con ello, la Albiceleste pone un pie en los octavos de final del Mundial Sub 20, por lo que pifias puede haber para rato.

¿Cuáles son los próximos partidos de Argentina y Australia en el Mundial Sub 20?

Tras el duelo de esta noche, Argentina y Australia irán a dar el último golpe en el cierre de la fase de grupos. Mientras la Albiceleste se mide con Italia el sábado 4 de octubre desde las 20:00 horas, los australianos jugarán a la misma hora ante Cuba pero en el Estadio Nacional.

Así está la tabla de posiciones para Argentina y Australia en el Mundial Sub 20