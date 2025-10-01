La derrota sufrida ante Japón le dejó más que un mal resultado a Chile. La Roja lamentó la lesión de una de sus principales figuras y que asustó a todos los hinchas ante los desesperados gritos de dolor.

Emiliano Ramos cayó al pasto del Estadio Nacional luego de sentir una molestia en su pierna. Cerca de uno de los micrófonos de la transmisión, quedaron en evidencia sus lamentos por un problema que temía fuera grave y este miércoles se confirmara su magnitud.

A la espera de un parte médico oficial, revelaron que los exámenes a los que se sometió la joven figura de Everton no son para nada bueno. De hecho, la Roja se verá obligada a liberarlo para que se recupere y así despedirse antes de tiempo del certamen.

Emiliano Ramos se despide de Chile y el Mundial Sub 20

La lesión que sacó a Emiliano Ramos del partido de Chile y Japón comienza a aclararse. El extremo se realizó exámenes para ver la gravedad del problema y las noticias no son nada de buenas para la Roja.

Emiliano Ramos será baja en Chile para todo lo que queda de Mundial Sub 20. Foto: Photsoport.

Según reveló el diario La Tercera, el jugador de Everton sufrió un desgarro en el isquitibial. Esta no es una lesión cualquiera e incluso lo obliga a ser liberado de la concentración del Equipo de Todos.

El citado medio remarcó que la recuperación a la que debe someterse Emiliano Ramos le impide seguir a disposición. Esto, aunque se avance a octavos de final, ya que “excede los plazos del certamen planetario“.

La situación le genera un tremendo dolor de cabeza a Nicolás Córdova. El extremo había sido titular en los dos partidos que ha disputado Chile en el Mundial Sub 20, por lo que habrá que encontrarle reemplazante.

Opciones en el plantel hay y varias, pero el DT pareciera tener fijos a los nombres que conforman su esquema. Es por ello que será vital conocer cómo se preparará el duelo ante Egipto, con Francisco Marchant siendo uno de los nombres que piden los hinchas para tomar el lugar.

Emiliano Ramos tendrá que despedirse antes de tiempo del Mundial Sub 20. El extremo soñaba con esta oportunidad pero ahora no le queda otra que recuperarse y volver más fuerte para seguir con su carrera.

¿Cuál es el próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20?

A la espera del parte médico oficial de Emiliano Ramos, Chile trabaja con la mira puesta en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La Roja recibirá a Egipto el próximo viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas.

Así está Chile en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

