¿Se pueden reemplazar? La difícil situación de la Roja con los lesionados en el Mundial Sub 20

La Roja sigue masticando la amargura de la derrota contra Japón en la segunda fecha del Mundial Sub 20. El equipo nacional cayó por 2-0 frente a los nipones, dejando escapar la posibilidad de liderar el Grupo A y acercarse a los octavos de final de la competencia.

El resultado no fue la única mala noticia en el Nacional, porque dos lesiones encendieron las alarmas en la selección. Matías Pérez dejó la cancha con molestias físicas, aunque la situación más preocupante fue la de Emiliano Ramos, quien salió en camilla y entre lágrimas.

Ahora, el cuerpo médico de la Roja deberá analizar los estados de los jugadores y ver si pueden participar en el cierre de la fase grupal contra Egipto, a disputarse este viernes, y los eventuales octavos de final.

Lo cierto es que, si sus lesiones no les permiten continuar en el torneo, Nicolás Córdova deberá quedarse con los jugadores que tiene. El reglamento del Mundial Sub 20 es claro: “Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de su equipo“.

Los lesionados complican a la Roja en el Mundial Sub 20

Hay solo un puesto que puede ser reemplazado en cualquier momento del torneo y es el arquero. “Un guardameta de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento del Mundial 2025”, dicen las reglas.

Seguramente, la situación de Matías Pérez y Emiliano Ramos se aclarará durante esta jornada, después de que ambos futbolistas sean evaluados y se hagan los exámenes médicos respectivos. De perderse el resto de la Copa del Mundo, no podrán ser reemplazados.