La jornada de miércoles en el Mundial Sub 20 se cerró con una goleada y una tremenda sorpresa. Esta noche Argentina aseguró la clasificación a los octavos de final, mientras que Marruecos madrugó a Brasil y lo dejó con un pie afuera de la cita planetaria.

Primero estuvo la Albiceleste, que pese a toda la polémica que hubo con un gol anulado que generó muchas dudas, terminó aplastando a Australia. Un 4 a 1 categórico que les permite meterse en la próxima ronda.

La apertura de la cuenta llegó en apenas 3 minutos de juego gracias a Alejo Sarco. En medio del primer tiempo hubo un gol anulado que hizo estallar las pifias contra los trasandinos al ser una jugada que, para muchos, no tenía nada para que el árbitro les negara el tanto a los Socceros.

Tomás Pérez estiró la ventaja antes de irse al descanso. Aunque Australia no se rindió y en los 69′ encontró el descuento luego de un error garrafal del portero que le dejó la pelota servida a Daniel Bennie para el 2 a 1.

Argentina clasificó a octavos de final del Mundial Sub 20, mientras Brasil quedó con un pie afuera. Foto: Photosport.

Pero cuando parecía que los Socceros encontraban el empate, llegaron dos golpes letales. Ian Subiabre en los 93′ y un golazo desde fuera del área de Santino Andino en los 95′ sellaron la goleada 4 a 1 con el que Argentina logra asegurar sus pasajes a la próxima ronda.

Brasil queda con un pie afuera del Mundial Sub 20 tras caer con Marruecos

La sorpresa más importante de esta jornada se dio en el Estadio Nacional. Marruecos se hizo fuerte y derrotó a Brasil por 2 a 1 para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 20.

En un duelo muy ajustado, hubo que esperar hasta el segundo tiempo para tener g oles. Othmane Maamma en los 60′ y Yassir Zabiri en los 76′ pavimentaron la victoria de la escuadra marroquí en Ñuñoa.

Brasil parecía quedarse de brazos cruzados, pero encontró algo de esperanza en la agonía. Un penal de Iago Teodoro en los descuentos le dio un último empujón a una Canarinha que, pese al esfuerzo, no encontró premio.

La situación es crítica para el actual campeón de esta parte del mundo. Con apenas un punto, tendrán que ir a jugarse la vida en el cierre de la fase de grupos ante una España que está igual de complicada.

Argentina celebra mientras que Brasil se queda con un pie afuera del Mundial Sub 20. Las selecciones sudamericanas viven un dispar presente en la cita planetaria de nuestro país y van por el todo o nada el fin de semana.

¿Cuáles son los próximos partidos de Brasil y Marruecos en el Mundial Sub 20?

Brasil tendrá que ir a jugarse la clasificación mientras que Marruecos con un empate respira tranquilo. La Canarinha se enfrentará España el sábado 4 de octubre desde las 17:00 horas en el Estadio Nacional a la misma hora que los marroquíes choquen con México en simultáneo en el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿Cuáles son los próximos partidos de Argentina y Australia en el Mundial Sub 20?

Tras el duelo de esta noche, Argentina y Australia irán a dar el último golpe en el cierre de la fase de grupos. La Albiceleste se mide con Italia el sábado 4 de octubre desde las 20:00 horas, mientras los australianos jugarán a la misma hora ante Cuba pero en el Estadio Nacional.

