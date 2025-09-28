Luego de una primera jornada del Mundial Sub 20, con emociones por doquier y goles tanto en Valparaíso como en Santiago, que incluyó la agónica victoria de Chile ante Nueva Zelanda, este domingo 28 de septiembre tenemos el segundo día de actividades.

Dentro de lo más destacado que tendrá este segundo día de actividad, está el estreno de los otros representantes sudamericanos en el torneo, como Argentina ante Cuba en el Estadio Elías Figueroa, y de Brasil con México en el Estadio Nacional.

Y atención, porque si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 28 de septiembre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Brasil con México por el Grupo C, este 28 de septiembre a las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo de la Verdeamarelha ante los norteamericanos será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Luego del éxito en sintonía que fue el triunfo de Chile ante Nueva Zelanda, junto con el duelo entre Brasil y México serán otros cinco los encuentros que se podrán ver en TV abierta: los dos restantes de La Roja y otros tres por fase de grupos.

Brasil vs. México: domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.

domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas. Colombia vs. Arabia Saudita: lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.

lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs. Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Argentina vs. Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.

miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas. Chile vs. Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

viernes 3 de octubre a las 20:00 horas. Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

