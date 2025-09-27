Entre este sábado 27 de septiembre y hasta el próximo 19 de octubre se llevará a cabo la edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub 20 a celebrarse en Chile
La Roja, comandada por Nicolás Córdova, será parte del Grupo A del certamen planetario y enfrentará a los combinados de Nueva Zelanda, Egipto y Japón, todos ellos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
De este grupo solo dos combinados nacionales avanzarán de manera directa a la fase de los octavos de final, mientras que el 3° deberá ser uno de los cuatro “mejores terceros” (de seis) para avanzar a la ronda a los dieciséis mejores.
Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de la selección chilena sub 20 en el Mundial sub 20, grupos, fixture y mucho más, a continuación.
Fixture de La Roja en el Mundial sub 20:
- Chile vs. Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
- Chile vs. Japón este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
- Chile vs. Egipto este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
La totalidad del Mundial Sub 20 irá en exclusiva por la señal de DSports en TV y DGO de forma online, previo pago de una suscripción, pero ojo, porque TODOS los encuentros de La Roja -así como algunos otros duelos del certamen- irán gratis a través de la señal de CHV por TV y online a través de su sitio web chilevision.cl.
Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20
Nómina de La Roja sub 20 para el Mundial
ARQUEROS
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
DEFENSAS
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
DELANTEROS
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton
La Roja formará parte del grupo A del Mundial sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)