Entre este sábado 27 de septiembre y hasta el próximo 19 de octubre se llevará a cabo la edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub 20 a celebrarse en Chile

La Roja, comandada por Nicolás Córdova, será parte del Grupo A del certamen planetario y enfrentará a los combinados de Nueva Zelanda, Egipto y Japón, todos ellos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

De este grupo solo dos combinados nacionales avanzarán de manera directa a la fase de los octavos de final, mientras que el 3° deberá ser uno de los cuatro “mejores terceros” (de seis) para avanzar a la ronda a los dieciséis mejores.

ver también Mundial Sub 20 de Chile: Grupos, calendario, figuras y todo sobre la cita planetaria de la FIFA

Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de la selección chilena sub 20 en el Mundial sub 20, grupos, fixture y mucho más, a continuación.

Fixture de La Roja en el Mundial sub 20:

Chile vs. Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Chile vs. Japón este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Chile vs. Egipto este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

La totalidad del Mundial Sub 20 irá en exclusiva por la señal de DSports en TV y DGO de forma online, previo pago de una suscripción, pero ojo, porque TODOS los encuentros de La Roja -así como algunos otros duelos del certamen- irán gratis a través de la señal de CHV por TV y online a través de su sitio web chilevision.cl.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20

Nómina de La Roja sub 20 para el Mundial

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

Publicidad

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS

Willy Chatiliez – Huesca (ESP)

Francisco Rossel – Universidad Católica

Francisco Marchant – Colo-Colo

Rodrigo Godoy – O’Higgins

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Emiliano Ramos – Everton

La Roja formará parte del grupo A del Mundial sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Publicidad