Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Chile en el Mundial Sub 20: Todo sobre el Grupo A, fixture y tabla de posiciones

La selección chilena sub 20 forma parte del grupo A de la cita planetaria y enfrentará a los elencos de Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Por Franco Abatte

Conoce todos los detalles de La Roja Sub 20 en el Mundial de la categoría.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTConoce todos los detalles de La Roja Sub 20 en el Mundial de la categoría.

Entre este sábado 27 de septiembre y hasta el próximo 19 de octubre se llevará a cabo la edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub 20 a celebrarse en Chile

La Roja, comandada por Nicolás Córdova, será parte del Grupo A del certamen planetario y enfrentará a los combinados de Nueva Zelanda, Egipto y Japón, todos ellos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

De este grupo solo dos combinados nacionales avanzarán de manera directa a la fase de los octavos de final, mientras que el 3° deberá ser uno de los cuatro “mejores terceros” (de seis) para avanzar a la ronda a los dieciséis mejores.

Mundial Sub 20 de Chile: Grupos, calendario, figuras y todo sobre la cita planetaria de la FIFA

ver también

Mundial Sub 20 de Chile: Grupos, calendario, figuras y todo sobre la cita planetaria de la FIFA

Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de la selección chilena sub 20 en el Mundial sub 20, grupos, fixture y mucho más, a continuación.

Fixture de La Roja en el Mundial sub 20:

  • Chile vs. Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
  • Chile vs. Japón este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
  • Chile vs. Egipto este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

La totalidad del Mundial Sub 20 irá en exclusiva por la señal de DSports en TV y DGO de forma online, previo pago de una suscripción, pero ojo, porque TODOS los encuentros de La Roja -así como algunos otros duelos del certamen- irán gratis a través de la señal de CHV por TV y online a través de su sitio web chilevision.cl.

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20

Nómina de La Roja sub 20 para el Mundial

ARQUEROS

  • Sebastián Mella – Huachipato
  • Ignacio Sáez – Universidad de Chile
  • Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

  • Ian Garguez – Palestino
  • Matías Pérez – Lecce (ITA)
  • Nicolás Suarez – Colo-Colo
  • Felipe Faúndez – O’Higgins
  • Patricio Romero – Cobreloa
  • Milován Celis – Unión Española
Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

  • Joaquín Silva – Santiago Wanderers
  • Lautaro Millán – Independiente (ARG)
  • Agustín Arce – Deportes Limache
  • Nicolás Cárcamo – Huachipato
  • Mario Sandoval – Audax Italiano
  • Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS

  • Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
  • Francisco Rossel – Universidad Católica
  • Francisco Marchant – Colo-Colo
  • Rodrigo Godoy – O’Higgins
  • Vicente Álvarez – Unión San Felipe
  • Emiliano Ramos – Everton
La Roja formará parte del grupo A del Mundial sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La Roja formará parte del grupo A del Mundial sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Publicidad
Lee también
Escándalo: denuncian cancelación de entradas a horas del Mundial Sub 20
Selección Chilena

Escándalo: denuncian cancelación de entradas a horas del Mundial Sub 20

¿Dónde ver el Mundial sub 20 de Chile? Canales por TV y ONLINE
Chile

¿Dónde ver el Mundial sub 20 de Chile? Canales por TV y ONLINE

Fixture, grupos y más: ¡La guía del Mundial Sub 20 de Chile!
Noticias

Fixture, grupos y más: ¡La guía del Mundial Sub 20 de Chile!

Es resistido por la hinchada, pero entró al Top 3 de Colo Colo
Colo Colo

Es resistido por la hinchada, pero entró al Top 3 de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo