Mundial sub 20

No son todos: Estos son los partidos que van por TV abierta del Mundial Sub-20

Aunque CHV transmitirá todos los partidos de La Roja juvenil, no todos los demás encuentros serán televisados por TV abierta.

Por Franco Abatte

No todos los partidos del Mundial sub 20 irán por CHV.

El Mundial Sub-20 de la FIFA se celebrará en Chile entre este sábado 27 de septiembre y el próximo 19 de octubre. El torneo se disputará en cuatro ciudades de la zona centro-sur del país: Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.

La Roja Sub-20, dirigida por Nicolás Córdova, se encuentra en el Grupo A y se medirá con los combinados de Nueva Zelanda, Egipto y Japón. Todos los partidos de la selección chilena serán transmitidos en vivo y de forma gratuita por las pantallas de CHV.

No obstante, esta noticia no se repite con el resto de la competición, ya que Chilevisión no emitirá el torneo completo y los derechos completos de la competición pertenecen a DirecTV, la cual transmitirá todos los encuentros a través de sus canales DSports en TV y la plataforma DGO por streaming.

Si quieres saber qué otros partidos de la fase de grupos, además de los de La Roja, se podrán ver por CHV, a continuación, te mostramos la lista completa.

Los 7 partidos del Mundial Sub-20 que van por CHV:

Adicional a los tres encuentros de la selección chilena sub 20, cuatro duelos más irán sin costo extra por la TV abierta, en total son:

  • Chile vs. Nueva Zelanda: sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Brasil vs. México: domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Colombia vs. Arabia Saudita: lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Chile vs. Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Argentina vs. Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.
  • Chile vs. Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.
  • Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.
Además de la señal de televisión de CHV, estos siete encuentros del Mundial sub 20 irán por las plataformas digitales del canal completamente gratis, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Todos los partidos de La Roja sub 20 irán por CHV. (Foto: Javier Torres/Photosport)

