El Mundial Sub-20 de la FIFA se celebrará en Chile entre este sábado 27 de septiembre y el próximo 19 de octubre. El torneo se disputará en cuatro ciudades de la zona centro-sur del país: Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.

La Roja Sub-20, dirigida por Nicolás Córdova, se encuentra en el Grupo A y se medirá con los combinados de Nueva Zelanda, Egipto y Japón. Todos los partidos de la selección chilena serán transmitidos en vivo y de forma gratuita por las pantallas de CHV.

No obstante, esta noticia no se repite con el resto de la competición, ya que Chilevisión no emitirá el torneo completo y los derechos completos de la competición pertenecen a DirecTV, la cual transmitirá todos los encuentros a través de sus canales DSports en TV y la plataforma DGO por streaming.

Si quieres saber qué otros partidos de la fase de grupos, además de los de La Roja, se podrán ver por CHV, a continuación, te mostramos la lista completa.

Los 7 partidos del Mundial Sub-20 que van por CHV:

Adicional a los tres encuentros de la selección chilena sub 20, cuatro duelos más irán sin costo extra por la TV abierta, en total son:

Chile vs. Nueva Zelanda: sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Brasil vs. México: domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.

domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas. Colombia vs. Arabia Saudita: lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.

lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs. Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Argentina vs. Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.

miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas. Chile vs. Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

viernes 3 de octubre a las 20:00 horas. Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

Además de la señal de televisión de CHV, estos siete encuentros del Mundial sub 20 irán por las plataformas digitales del canal completamente gratis, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.