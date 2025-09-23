Insólito: Es el jugador más valioso de la Roja Sub 20 y podría irse a jugar por Argentina

La selección chilena será protagonista en el Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará la gloria en el torneo que se realiza en el país.

Por lo mismo el DT eligió a los mejores jugadores que tenía a mano para esta instancia. Lo que llamó la atención en el mercado ya que los veedores de los clubes más importantes ya se fijan en el cuadro nacional.

ver también Hinchas de Independiente le hacen la cruz a Lautaro Millán por convocatoria con Chile: “No vuelvas más”

Según Transfermarkt los más valiosos son Lautaro Millán (2,5 millones de euros), Ian Garguez (650 mil euros), Juan Francisco Rossel (600 mil euros), Rodrigo Godoy (550 mil euros) y Emiliano Ramos (500 mil euros).

Lo llamativo es que dicho ranking el más caro justamente es de los “extranjeros” que pasó el corte de Córdova. La joya de Independiente decidió jugar por Chile y ya hasta sumó goles en los amistosos preparativos.

Los jugadores más valiosos de Chile en el Mundial Sub 20

¿Qué pasa con Lautaro Millán?

El tema es que Millán aún tiene chances de dejar Chile y volver a jugar por Argentina. Así tal cual, el jugador más valioso que tendrá la Roja en el Mundial Sub 20 todavía puede cambiarse de selección.

Publicidad

Publicidad

Es que así lo permite el reglamento FIFA y como no ha sido convocado para la selección adulta, Lautaro Millán todavía tiene tiempo de sobra para elegir qué selección quiere defender el resto de su carrera.

ver también Nicolás Córdova manda al gimnasio al futbolista chileno: “Necesita un 54% de masa muscular”

“Mi ídolo es Lionel Messi. Mi puesto es detrás del nueve como enganche. Pero si puedo jugar por las bandas no hay problema. Siempre trato de dar lo mejor de mí para que salgan las cosas bien”, reveló a los medios partidarios del Rojo el crack. Si hasta en sus redes sociales tiene una postal con su referente y en las diversas ocasiones que jugó por la albiceleste.

Por lo que incluso podría enfrentarse a Chile si llega a ser convocado por Scaloni para la selección adulta en Copa América o Eliminatorias. Así las cosas ahora la tarea es de Nico Córdova para asegurar a esta nueva joya.

Publicidad