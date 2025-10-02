Es tendencia:
Duelo de chilenos: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Racing vs River Plate por Copa Argentina?

Partidazo que definirá al semifinalista del torneo paraliza a los trasandinos. Revisa el canal exclusivo que dará el encuentro.

Por Nelson Martinez

Partidazo para definir al semifinalista en Argentina.
© Getty.Partidazo para definir al semifinalista en Argentina.

Este jueves 2 de octubre se vive un duelo clave que puede definir el futuro de Marcelo Gallardo en la banca. River Plate sale a la cancha para enfrentar en partido único a Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Los millonarios, con un DT y el chileno Paulo Díaz más cuestionados que nunca, buscan salvar la temporada ante un duro rival. Por ello, es el todo o nada en el partido que se jugará en el Gigante de Arroyito, de Rosario.

Por su parte, Racing de Avellaneda viene de una impecable Copa Libertadores y llega en mejor momento que la Banda Sangre. Con un Gabriel Arias alternando en el arco, los hombres de Gustavo Costas buscarán dar el golpe eliminando a River.

¿Dónde ver Racing vs River Plate en Copa Argentina?

El partido entre Racing vs River Plate podrá verse en TV por las pantallas de TyC Sports. Por otra parte, para quienes quieran seguir la acción del duelo por los cuartos de final de Copa Argentina tendrán otra opción.

El canal dispone del formato vía streaming de TyC Sports Play, por lo que también podrá seguirse en ese mecanismo. En relación a los chilenos, se espera que Paulo Díaz sume minutos, en la única duda que tiene Gallardo en defensa.

¿A qué hora juegan Racing contra River?

Racing y River Plate determinarán al semifinalista de Copa Argentina a partir de las 18:00 horas de Chile. El equipo que resulte vencedor jugará ante Independiente de Rivadavia.

Choque de grandes en Argentina / Getty Images

Por otra parte, los otros clasificados a semis son Belgrado de Córdoba y Argentinos Juniors, que jugarán la otra llave para clasificarse a la final de Copa Argentina.

