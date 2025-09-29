Gustavo Quinteros apostó por el chileno Pablo Galdames para los últimos 10 minutos del clásico de Avellaneda. Independiente visitó a Racing en el debut del entrenador argentino-boliviano, quien ubicó como titulares a Luciano Cabral y a Felipe Loyola.

De hecho, fue el Pipe Loyola quien le dejó su lugar a Galdames para la recta final del partido disputado en El Cilindro. Por esas cosas que tiene el fútbol, el “8” formado en la Unión Española tuvo una ocasión clarísima para desnivelar el partido a favor del Rojo cuando quedaba muy poco tiempo.

Corrió solo, sin marca, para enfrentar el achique de Facundo Cambeses. Tenía tantas opciones para vencer al golero de la Academia que probablemente vio pasar muchas cosas por su cabeza. Eligió una de las maneras más difíciles que había para definir: un remate a tres dedos que se fue ancho del arco.

Pablo Galdames tuvo una ocasión inmejorable para desnivelar el clásico de Avellaneda. (Daniel Jayo/Getty Images).

Y que provocó una reacción del ex entrenador de Colo Colo que rápidamente se viralizó. “¡Qué c*lo tienen, la p*ta madre que los parió!”, exclamó Quinteros tras ese inmejorable mano a mano que Galdames desperdició, en parte, por tomar la opción que más dificultad técnica tenía.

Más allá de esa reacción viral de Gustavo Quinteros por la ocasión de gol que despilfarró el chileno Pablo Galdames sobre el final del clásico, el DT de Independiente hizo un balance positivo. “Dimos un paso adelante, pero hay que seguir mejorando. Hay plantel para jugar bien”, expuso el otrora seleccionador de Ecuador y Bolivia.

“El empate nos dejó con sabor a poco. Tenemos mucho que resolver antes de pensar en los árbitros. Advertía desde afuera que al equipo le costaba mucho generar fútbol y tuvimos tres o cuatro ocasiones claras”, manifestó Quinteros. Una de ellas fue la de Galdames, quien llegó al Rey de Copas desde Vasco da Gama de Brasil.

Por cierto, Quinteros sabe perfectamente cuál es la principal tarea. “A partir de ahora esperemos definir mejor. Tenemos que mejorar en los mano a mano. Habrá que trabajar“, expuso el DT, quien fue campeón del fútbol argentino con Vélez Sarsfield. El tiempo dirá si puede apuntalar esa faceta para el siguiente desafío liguero: el 5 de octubre visitará a Godoy Cruz de Mendoza, rival directo en la parte baja de la tabla.

Así va Independiente de Avellaneda en la tabla de la Liga Profesional de Argentina

Independiente es colista de su zona en la Liga Profesional de Argentina al cabo de nueve partidos disputados. Tiene pendiente un juego frente a Platense.