“Hay que pisarlo”: La polémica advertencia contra Gustavo Quinteros a horas de su debut en Independiente

Gustavo Quinteros tendrá su debut a lo grande en Argentina. El entrenador en por su segunda etapa en el país trasandino ahora lo hará en Independiente frente a Racing Club.

El ex Colo Colo tendrá que asumir en el clásico de Avellaneda y de visitante en el Estadio Presidente Perón. Por lo que será un escenario más que complejo. Duelo que ya suma un nuevo condimento por que polémico periodista ya exigió que la Academia le pase por encima.

ver también El chileno de Independiente que más entusiasma a Quinteros: “Con él se resolvieron situaciones”

“Ahora arranca una película diferente. Hay que ser pillo, jugar con inteligencia y prefiero ganar el domingo. Lo que más me gustó que Racing clasificó volando a la semifinal de Copa Libertadores”, indicó Flavio Azzaro tras el triunfo ante Vélez este martes.

Pero eso no fue todo, ya que luego apuntó al clásico y que hay que superar como sea al Independiente del debutante Quinteros en el clásico 238. Para así estirar el historial de triunfos, donde Racing tiene 89, mientras que el el Rojo solo 71 , y resto son 77 empates.

ver también Tras fallo Conmebol: La U presenta apelación y apunta a dos puntos claves para campaña internacional

“Ya le mandamos un mensaje claro al plantel: ganarle a Independiente. El domingo cueste lo que cueste. Es el único camino hacia el éxito. No se puede dejar pasar la oportunidad de pisar a Independiente”, enfatizó de cara al partido del domingo 28 de septiembre y que está programado a las 15:15 horas de Chile.

¿Cómo le fue a Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Así las cosas, Gustavo Quinteros arrastra un historial en los clásicos que al menos en Colo Colo dejó un presente más que admirable.

Publicidad

Publicidad

En total fueron 15 los clásicos que disputó en el Cacique. De los cuales ganó seis, empató ocho y solo perdió uno. Además en su último paso por los albos se destacó por agarrar un equipo que estuvo en la parte baja de la tabla para luego llevarlo al estrellato y participaciones internaciones.

En total fueron 154 partidos, con 79 triunfos, 42 empates y 33 derrotas. Por lo que Quinteros en Colo Colo acumuló un 60% de rendimiento y cuatro títulos en competencias nacionales.