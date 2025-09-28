Mucha agua pasó bajo el puente de Avellaneda, para que el técnico Gustavo Quinteros tuviera su debut oficial como entrenador de Independiente, luego de rechazar volver a dirigir en Colo Colo, y lo hizo nada menos que en el Clásico ante Racing.

En la previa a este encuentro, el santafesino tomó una decisión que en muchos hinchas del Rojo hizo ruido, como fue darles un “perdonazo” a los chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral, para devolverles sus lugares en la formación titular.

Y ambos futbolistas respondieron a la confianza de Quinteros. Si bien el ex Huachipato mostró un bajo nivel en comparación con lo que venía exhibiendo durante el año, el creativo fue clave para que Independiente tuviera claras ocasiones de gol que no aprovechó.

ver también El chileno de Independiente que más entusiasma a Quinteros: “Con él se resolvieron situaciones”

Quinteros debutó con Independiente ante Racing

En cuanto al trámite del encuentro, el mismo se vivió con muchísima tensión, principalmente del lado local, pues el equipo de Gustavo Costas fue incapaz de romper el cerco defensivo que les planteó el otrora DT albo, que cada vez que pudo los contragolpeó con riesgo alto.

Y mientras Racing era incapaz de aquello, Independiente buscó por medio de sorprender al rival, con Cabral tomando las riendas ofensivas y armador de las ocasiones más claras del juego. En tanto, Loyola continúa con su merma física que se hace notar en juegos como éste.

Cabe señalar que en cuanto a los otros nacionales, el arquero Gabriel Arias en el dueño de casa vio todo el encuentro desde el banco de suplentes. Mientras que el volante Pablo Galdames en el visitante ingresó en los 82′ en lugar de su compatriota, y tuvo en sus pies el gol en el último minuto. Se lo perdió.

Publicidad

Publicidad

El equipo de Gustavo Quinteros y los chilenos igualó con Racing (Independiente)

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Producto de esta igualdad, Independiente de Quinteros se mantiene como el exclusivo colista del Grupo B con apenas cinco puntos; mientras que Racing no sale del 12° puesto del Grupo A con 12 unidades.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la fecha 11 del Torneo de Clausura 2025 en Argentina, el cuadro de Loyola, Cabral y Galdames visitará a Godoy Cruz del delantero Bastián Yáñez, el próximo domingo 5 de octubre a las 14:30 horas; mientras la escuadra de Arias jugará por cuartos de final en Copa Argentina ante River Plate de Paulo Díaz, el jueves 2 de octubre a las 18:00 horas.