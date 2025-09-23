Independiente pasa por tensos momentos, luego de quedar eliminados de Copa Sudamericana tras la barbarie contra Universidad de Chile, a lo que se suma el mal inicio de temporada que los tiene posicionado en el último puesto del Grupo B de la Primera División Argentina.

Debido a esto, dentro del equipo realizaron importantes modificaciones, salió Julio Vaccari como DT y asumió Gustavo Quinteros, quien además de buscar avanzar en la competencia local tendrá otra difiicil misión en los camarines.

Esto luego de que se reveló que hay un quiebre entre los jugadores lo que elevaría las tensiones dentro de la cancha.

Revelan fuerte crisis en Independiente

El comunicador Sebastián Neman escribió en sus redes que: “El vestuario de #Independiente, se encuentra nuevamente dividido entre subgrupos de futbolistas. Tarea compleja para Gustavo Quinteros el volver a unir un grupo donde hay jugadores enemistados. El “festejo” del empate ante San Lorenzo fue una clara muestra de esta situación

El medio Independiente Pasión agregó: “El vestuario se rompió cuando la comisión vende a Angulo y el vestuario se rompe porque gran parte del plantel tira para la comisión y otros no y la frutilla del postre es que tienen los sueldos atrasados y eso hace que independiente jueguen así los jugadores”.

La salida de Álvaro Angulo

Álvaro Angulo salió del equipo argentino, al que llegó este año, en medio de una polémica y declaraciones cruzadas con los dirigentes, luego de que “la Pantera” fuese vendido a Pumas de la UNAM de la Liga Mexicana.

“Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio, entonces les dije que sí había plata para comprar, pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo por el club”.

Agregando que le dijeron que no había dinero para pagar, pero que él les señaló que eso no fue lo pactado. “Yo me quedaba si se ponían al día. Vi que daban vueltas y me senté con el presidente, le dije que pensaba que no me iban a pagar lo que debían y que podíamos sentarnos a escuchar ofertas desde afuera”, explicó.