Gustavo Quinteros tuvo su presentación como entrenador de Independiente y en esa larga conferencia de prensa recordó un par de veces su extenso paso por Colo Colo, donde comandó la dirección técnica del plantel estelar durante tres años y tres meses.

Al cabo de la temporada 2023, Blanco y Negro decidió no renovarle el contrato a Quinteros. Este lunes 22 de septiembre, el entrenador argentino-boliviano tuvo su primer contacto con la prensa como adiestrador del Rojo, uno de los clubes más grandes de Argentina y América.

Fue consultado por los jugadores surgidos de las inferiores del club. Y a raíz de eso, aludió por primera vez al Cacique. “Creo que los juveniles, me pasó mucho en Colo Colo y Vélez Sarsfield, fueron fundamentales para obtener los objetivos. Fundamentales”, dijo con fervor Quinteros, quien fue campeón del fútbol trasandino con el Fortín.

“Sí siempre es mejor, a mi entender y creo que es así, que los juveniles empiecen a participar cuando el equipo está jugando bien, positivo. No darles la total responsabilidad a un chico del club en un momento complicado. Soy de la idea de darles la confianza cuando el equipo viene bien”, manifestó Quinteros, quien también fue campeón del fútbol chileno en Universidad Católica.

Añadió que “terminan siendo fundamentales, ellos tienen el sentido de pertenencia que no tiene ninguno. Aman al club, la camiseta y quieren triunfar donde nacieron. Dan ese plus todo el tiempo. Para ellos pasa a ser lo más importante ponerse la camiseta de Independiente. Los vamos a tener muy en cuenta”. Palabras que ilusionaron a Tomás Parmo, Jonathan de Irastorza y todos los promisorios jugadores del Rey de Copas, incluido el mundialista chileno Lautaro Millán.

Quinteros recuerda a Chiqui Bouzat y Colo Colo en su presentación como DT de Independiente

Uno de los jugadores que Gustavo Quinteros tuvo en Colo Colo y disfrutó en Argentina fue Agustín Bouzat, quien fue aludido directamente en esta presentación del DT en Independiente, donde firmó un contrato hasta diciembre de 2026.

“Pensamos que todavía podemos lograr que el equipo juegue bien y sumar la cantidad necesaria de puntos para entrar en los 8 primeros, clasificar a la Copa Sudamericana. Me pongo objetivos grandes y difíciles en momentos complicados porque soy así. Y me ha dado muchos resultados”, aseguró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Gustavo Quinteros vio in situ a Independiente ante San Lorenzo de Almagro. (Captura).

Quinteros agregó que “generar un ambiente positivo es bueno para el jugador, que piense en grande para crecer. Independiente es un equipo grandísimo que debería estar todos los años peleando títulos, jugando copas. Intentaremos convencer a los jugadores de que esto es posible”.

Y fue consultado por una de las grandes promesas del fútbol argentino. “En Vélez tuvimos a Maher Carrizo, que siempre fue delantero centro y lo hicimos un gran extremo. Es tan bueno que puede jugar muy bien en ambos puestos”, aseguró Gustavo Quinteros.

Maher Carrizo tiene sobre sus hombros al Chiqui Bouzat en el Vélez campeón con Quinteros de DT. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“Thiago Fernández siempre fue un enganche jugando detrás del 9 y con nosotros la rompió siendo extremo. El Chiqui Bouzat lo mismo. Esto me pasó en Colo Colo con varios jugadores. Y creo que también lo puedo lograr en Independiente“.

Agustín Bouzat estuvo un año y medio en Colo Colo: disputó 54 partidos en los albos. Hizo un gol y regaló dos asistencias. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Y dejó una declaración de principios para su postura ofensiva. “Me gusta jugar con extremos que jueguen al duelo constantemente. Es difícil poner a un defensor central que juegue bien de “9”, eso no lo vamos a hacer”, sentenció Gustavo Quinteros, quien ya dispara las expectativas en el Rojo.