Definitivamente si hay un equipo alejado de la mano de Dios ese es Independiente. Desde que ocurrió el incidente con Universidad de Chile, una serie de constantes incidentes rompen la tranquilidad en el cuadro de Avellaneda.

El último de ellos vinculó a los futbolistas chilenos que militan en el club, pues a la espera de que Gustavo Quinteros asuma este martes oficialmente como nuevo entrenador, futbolistas como Felipe Loyola y Luciano Cabral fueron sacados de la formación titular tras largo tiempo.

Ni aún así, Independiente es capaz de volver a los triunfos. Por la novena fecha del Torneo de Clausura, recibían en el Estadio Libertadores de América a San Lorenzo, con Pablo Galdames como titular, que terminó siendo víctima de la furia explosiva de los hinchas locales.

Hinchas de Independiente insultan a sus futbolistas

Luego que en el minuto 37 la visita se pusiera en ventaja mediante gol de Facundo Gulli, los fanáticos del Rojo explotaron de rabia y comenzaron a cantar al plantel el ya clásico “jugadores… la con… de su madre… a ver si ponen huevos… que no juegan con nadie“.

A ello se suma que en el entretiempo, el público presente en el estadio llenó de pifias a los futbolistas de Independiente, que si bien pudieron conseguir el empate con autogol de Nicolás Tripichio (68′) no fue suficiente para romper la mala racha de 11 encuentros sin ganar en todas las competencias.

Para colmo, el cuadro que dirigirá Quinteros es el exclusivo colista del Grupo B del Clausura 2025 con apenas cuatro puntos en ocho fechas, a ocho jornadas de cerrarse la fase regular, hoy están lejos de meterse a playoffs. De mal en peor.

Cabe señalar que en el empate de Independiente con San Lorenzo, Pablo Galdames estuvo en cancha durante 63 minutos, tras lo cual le reemplazó Felipe Loyola. Mientras que Luciano Cabral jugó los últimos 27 minutos.

¿Cuándo vuelven a jugar?

El próximo encuentro del Rojo de Avellaneda, que será el debut de Gustavo Quinteros como entrenador será nada menos que en el Clásico ante Racing Club, que se jugará el domingo 28 de septiembre a las 15:15 horas.