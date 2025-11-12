Colo Colo ya trabaja pensando en el partido contra Unión La Calera, una de las tres finales que tiene en la Liga de Primera. Para terminar el año con el cupo a la Copa Sudamericana y cumplir con su gran objetivo, los albos tienen la obligación de ganar esos encuentros.

Después del triunfo sobre U. Española y las caídas de sus rivales en la zona de clasificación internacional, el Cacique se ilusiona. Hoy, depende de sí mismo para clasificar. Ganando sus tres últimos partidos, agarrará un cupo y jugará la fase previa de Sudamericana en 2026.

En esta primera final contra La Calera, uno de los temas urgentes tiene que ver con la presencia de Arturo Vidal. El King ya se perdió las victorias contra Ñublense en Chillán y Unión en el Santa Laura por contractura en el isquiotibial derecho, según informaron en Colo Colo.

Además, ya hay una baja importante en el mediocampo por la suspensión de Claudio Aquino. ¿Y entonces? ¿Podrá el King estar contra los cementeros? En TNT Sports, Daniel Arrieta contó los detalles del estado de Vidal en el regreso a los entrenamientos y dio grandes noticias.

¿Vuelve o no Arturo Vidal?

Este martes en TNT Sports, Daniel Arrieta detalló: “Colo Colo vuelve a los trabajos con el avance que ha tenido en las últimas semanas Arturo Vidal. Se perdió los dos últimos partidos, pero ya para el domingo 23, inicialmente, va a estar de vuelta el Rey para enfrentar a La Calera“.

“Avanza Vidal, y el ánimo cambia porque cuando trabajas después de dos triunfos, obviamente que todo se hace más llevadero”, señaló el notero.