Arturo Vidal el sábado estaba bastante contento. Acudió al estadio Santa Laura para ver a Colo Colo contra Unión Española, instancia en la que se le vio de buen ánimo compartiendo con sus compañeros.

Sin embargo, en la noche eso cambió. Esto a raíz de un accidente automovilístico que sufrieron ese día sus hijos, lo que generó preocupación en el ex futbolista de Barcelona.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez la que dio a conocer la noticia. “Lo primero es que el sábado en la noche, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil“, indicó en su cuenta de Instagram.

Entregó más detalles, asegurando “iban con el hermano de Marité (Felipe Matus), que se volcó en el auto”. Un susto enorme para todos quienes iban en el vehículo.

Arturo Vidal sufrió un susto por el accidente de sus hijos

Hijos de Vidal no deben lamentar heridas

Lo importante es que nadie quedó herido y salieron ilesos. “Afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños físicos en ellos, sólo lo material del auto”, manifestó la comunicadora.

Explicó que obviamente la situación los dejó en shock. “Pasaron mucho susto, obviamente, estuvieron muy preocupados, pero ahora están muy agradecidos de que no pasó nada, que fue sólo el susto y de que ellos están bien”, sostuvo.

También manifestó que habló con Marité, la madre de los hijos de Vidal. “Yo tuve la posibilidad de comunicarme con ella y me decía que están muy agradecidos de Dios de que no les haya pasado nada grave, porque el accidente sí lo fue”, estableció.

Arturo Vidal no se ha pronunciado sobre el tema públicamente, pero sí se le vio el domingo más tranquilo en su casa mirando partidos de fútbol y compartiendo con gente del Rodelindo Román, su equipo del barrio de San Joaquín.

