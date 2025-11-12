Es tendencia:
“Reunía todas las cualidades”: Saviola eligió al mejor entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez

El Conejito habló con RedGol y entregó su punto de vista sobre el jugador más destacado de la Generación Dorada.

Por César Vásquez

Arturo Vidal y Alexis Sánchez lideraron a Chile.
© GettyArturo Vidal y Alexis Sánchez lideraron a Chile.

Javier Saviola es uno de los grandes jugadores que ha dado Argentina. De visita en Chile, habló sobre La Roja y eligió al más destacado de la Generación Dorada: ¿Arturo Vidal o Alexis Sánchez?

El Conejito se encuentra en Santiago como embajador de la Fundación Barça, quienes en alianza con Scotiabank y la ONG Paicabí realizan el proyecto “Alunmapu”. Esta iniciativa busca usar el deporte como herramienta para evitar la violencia contra niños y adolescentes en el país.

El elegido por Javier Saviola

En medio de sus actividades en Chile, RedGol tuvo un mano a mano con Javier Saviola. El ex delantero de River Plate, Barcelona, Real Madrid y Benfica, entre otros, habló de diversos temas. Incluso, se dio el tiempo de elegir al mejor entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, los dos más destacados de la Generación Dorada.

“Bueno, me quedo con Alexis Sánchez. Alexis era más parecido a lo que es mi juego, también ha sido de los grandes que ha dado el fútbol chileno. Aparte, era muy parecido al juego que yo tenía, en el tema de habilidad, crear juego, siempre jugar un fútbol distinto y Alexis reunía todas las cualidades“, explicó el Conejito.

Un jugador con una técnica increíble y bueno, ha sido uno de los jugadores emblemáticos, míticos, durante todo este tiempo. Seguramente el fútbol chileno le va a agradecer cuando se retire porque le ha dado muchísimo y yo creo que de los últimos años ha sido de los grandes jugadores que ha dado el fútbol chileno“, complementó.

Curiosamente, Saviola y Sánchez han hecho carreras similares, jugando ambos en River Plate, Barcelona y Sevilla. El campeón de la Copa UEFA con los andaluces lamenta no haber podido ser compañero del tocopillano.

“No hemos tenido la posibilidad de jugar juntos, creo que hubiera sido increíble porque son de esos jugadores que a uno le hubiera gustado mucho compartir cancha, compartir vestuario y tener una historia. El día que se retire le deberían hacer un gran homenaje“, cerró Javier Saviola.

