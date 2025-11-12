Es tendencia:
Marité Matus alza la voz tras accidente de sus hijos: “La vida y la salud no tienen precio”

A través de sus redes sociales, la ex esposa de Arturo Vidal se refirió al complejo momento que vivieron como familia.

Por Andrea Petersen

Marité Matus alzó la voz tras el accidente de sus hijos.
Hace algunos días se reveló que los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus sufrieron un accidente automovilístico, donde la exesposa del jugador de Colo Colo utilizó sus redes sociales para referirse a lo sucedido.

La panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, entregó detalles del accidente hace algunos días, donde señaló a través de sus redes que “el sábado en la noche, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil, iban con el hermano de Marité, que se volcó en el auto”.

“Pero afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños físicos en ellos, solo lo material del auto”, señaló.

En su cuenta de Instagram, Marité escribió: “Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mis hijos“, comentó de entrada, para luego agregar: “efectivamente, el día sábado, ellos tuvieron un accidente cuando iban camino a los juegos. Mi hermano mayor iba manejando”.

“Gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones y eso es lo más importante. Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio”.

En la misma línea, Matus agradeció el cariño que ha recibido en estos días. “De verdad gracias por cada mensaje, por el cariño y por la preocupación. Me emociona sentir tanto apoyo y tanto amor hacia ellos”.

