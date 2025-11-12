Hace algunos días se reveló que los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus sufrieron un accidente automovilístico, donde la exesposa del jugador de Colo Colo utilizó sus redes sociales para referirse a lo sucedido.

La panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, entregó detalles del accidente hace algunos días, donde señaló a través de sus redes que “el sábado en la noche, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil, iban con el hermano de Marité, que se volcó en el auto”.

“Pero afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños físicos en ellos, solo lo material del auto”, señaló.

Marité Matus alza la voz tras accidente de sus hijos

En su cuenta de Instagram, Marité escribió: “Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mis hijos“, comentó de entrada, para luego agregar: “efectivamente, el día sábado, ellos tuvieron un accidente cuando iban camino a los juegos. Mi hermano mayor iba manejando”.

“Gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones y eso es lo más importante. Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio”.

En la misma línea, Matus agradeció el cariño que ha recibido en estos días. “De verdad gracias por cada mensaje, por el cariño y por la preocupación. Me emociona sentir tanto apoyo y tanto amor hacia ellos”.

