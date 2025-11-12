Es tendencia:
“Me da pena que lo maten”: Claudio Palma lamenta las reiteradas críticas a Arturo Vidal

El relator explicó la importancia que ha tenido el volante de Colo Colo para el fútbol chileno.

Por César Vásquez

© PhotosportClaudio Palma ha seguido de cerca la carrea de Arturo Vidal.

La temporada 2025 no ha sido la esperada para Colo Colo y Arturo Vidal. Este último ha recibido bastantes críticas, algo que no le agrada a Claudio Palma.

El King tuvo un regreso triunfal a los Albos en el 2024, pero todo cambió en el año del centenario. Cuando más expectativas había en el equipo, los resultados no llegaron y terminaron el aniversario de los 100 años sin nada que celebrar. Tampoco clasificaron a la Copa Libertadores.

El lamento de Palma por Vidal

Más allá de lo colectivo, que no ha sido bueno, Arturo Vidal tampoco ha logrado repetir el buen rendimiento de la temporada pasada. El campeón con Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán ha sido muy cuestionado e incluso, él ha puesto en duda su continuidad.

Claudio Palma ha acompañado con su relato a la Generación Dorada y ha sido testigo de algunos de los momentos más gloriosos del King en La Roja, por esta razón, no le gusta que el jugador reciba tantos dardos por su presente.

Lo que me da pena es ver a un crack como Arturo Vidal y que lo maten. Arturo está entre los mejores de la historia o sea era un volante espectacular”, explicó Palma en el podcast La Hora de Conversar de La Hora.

Arturo Vidal ha tenido un año muy difícil. Imagen: Photosport

A los 38 años, mucho se habla del futuro de Arturo Vidal. Ya sea fuera de Colo Colo o dejando el fútbol. El relator indicó que el histórico volante debe saber cuándo decir adiós y retirarse en un momento adecuado para no dejar una mala imagen.

A mí no me gustaría que prolongara su carrera por el respeto que le tenemos. Que termine bien su carrera“, cerró Claudio Palma. Colo Colo y Arturo Vidal lucharán por meterse en la Copa Sudamericana del 2026 en las fechas final de la Liga de Primera.

