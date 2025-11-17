Claudio Palma es uno de los relatores más reconocidos del medio local. Le tocó acompañar a la selección chilena en sus mejores momentos y darle apodos a algunos de ellos, aunque contó que a uno no le gusta su seudónimo.

Es imposible pensar en la Generación Dorada de La Roja sin la compañía de la voz del Negro Palma. El profesional de las comunicaciones estuvo presente en las Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de las Copa América de 2015 y 2016, donde Chile fue campeón.

El apodo de Palma que no agrada a histórico

Claudio Palma se hizo reconocido por su capacidad de poner apodos. El relator saca pecho de haber sido él quien bautizó a Eduardo Vargas como Turboman. Junto con contar la historia, confesó que al campeón de la Copa Sudamericana no le agrada este.

“Tengo una historia, creo que a Edu no le gustaba el Turboman. Salió de una curadera el apodo. Tengo unos amigos con los que me junto los viernes, pero no siempre, porque son de tiro largo”, empezó explicando en La Junta.

“Estábamos un día y yo decía: ‘¿cómo le puedo poner a Eduardo Vargas?’ Eran las 3 de la mañana. Sale Panchito Arenas, que sufre narcolepsia y se queda dormido. De repente despertó y dijo: ‘Turboman’“, reveló el reconocido relator.

Con el traspaso de Eduardo Vargas al Napoli en 2012, este apodo agarró mucho vuelo y en Italia hasta canciones le hicieron con él. Respecto al significado del seudónimo, Claudio Palma detalló el génesis de este.

Eduardo Vargas se convirtió en una de las figuras de La Roja. Imagen: Photosport

“¿Por qué? Mi amigo trabajaba en Abastible yme dijo que tenía un compañero que era malo y lento que le decían Turboman en la pega. Creo que no le gusta a Eduardo”, cerró el reconocido relator. Eduardo Vargas es el segundo máximo goleador de la selección chilena con 45 tantos.