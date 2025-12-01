Arturo Vidal y Colo Colo han tenido una temporada para el olvido y se han llenado de críticas. Esta situación molestó Juan Ramírez, preparador físico del King.

Los Albos cayeron por 3-0 ante Cobresal en un duelo clave para clasificar a la Copa Sudamericana. Ahora corren peligro de no clasificar a un torneo internacional para el 2026, cerrando un nefasto año del centenario. Pocos se salvan en Macul.

La férrea defensa a Arturo Vidal

Juan Ramírez es un reconocido preparador físico en el fútbol chileno y ha trabajado en clubes como Colo Colo y Universidad de Chile. Es muy cercano a Arturo Vidal, incluso trabajando con él en el extranjero y hoy, lo acompaña en su podcast “El Reinado de Vidal”.

ver también “Las figuras a veces no piensan”: Gareca desclasifica su round con Vidal y cómo se “abuenaron” en tres minutos

En la fea caída de los Albos ante Cobresal, el King ni siquiera estuvo en cancha por acumulación de amarillas. Su nivel ha sido bajo en este 2025 y esto le ha generado variados cuestionamientos. Ramírez se molestó y salió a defenderlo.

“No hablen de si gana mucho poco dinero, eso da igual, ya que la fortuna que le hizo ganar este muchacho a Colo Colo no se la hizo ganar nadie ni el equipo campeón del 91’ ni ningún otro jugador formado en el club, cada transferencia de Vidal le daba fortuna a ByN, así como a Melipilla y Rodelindo (…) poco gana para lo que deberían darle“, comenzó escribiendo en Instagram.

Arturo Vidal es el jugador mejor pagado del fútbol chileno, con un sueldo que bordea los 115 millones de pesos mensuales. En el 2025, solo ha jugado 26 partidos, con 3 goles y 1 asistencia. Ha sido uno de los peores años de su carrera. Juan Ramírez se fue contra la prensa.

Publicidad

Publicidad

“Aquellos que con un micrófono, pantalla o un lápiz tienen la osadía de criticar, vayan a tomarse una foto con él. Pídanle una foto sí, o solo denle la mano, porque muchos de esos fracasados que hablan o escriben mierda, no estarán más nunca cerca de lo que es el éxito”, cerró el PF de Arturo Vidal.