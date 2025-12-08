“Decisiones tribuneras”: PF de Arturo Vidal arremete contra paupérrimo rendimiento de Fernando Ortiz

Colo Colo sucumbió ante sus fantasmas y terminó de la peor forma el año del centenario. El equipo dirigido por Fernando Ortiz cayó por 2-1 ante Audax Italiano y se quedó fuera de la Copa Sudamericana.

Fracaso absoluto para uno de los planteles más caros de la historia del Popular. Sin embargo, las críticas ahora se enfocaron directamente contra el entrenador trasandino.

Así al menos lo reflejó Juan Ramírez, el PF de Arturo Vidal, que arremetió con todo contra el “Tano”. “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas no hay otro resultado que las manos vacías”, indicó en sus redes sociales con una imagen de fondo del DT retirándose de la cancha del Monumental.

PF de Vidal reclamó contra Ortiz

“Lamentablemente pero así fue en todos lados”, agregó el experimentado especialista. Pero eso no fue todo porque también tuvo palabras para Esteban Pavez que perdió el puesto de titular y con Ortiz fue borrado prácticamente del equipo estelar.

“Respeto toda la vida capitán”, sentenció sobre el volante que por su declaraciones en entrevista con el Sifup pasó al olvido en los albos.

Juan Ramírez defendió a Esteban Pavez

¿Qué pasará con Fernando Ortiz?

El futuro de Fernando Ortiz se define el próximo miércoles 10 de diciembre. Esto debido a que dicha jornada se realizará una nueva reunión de directorio de ByN.

De momento, el “Tano” recalcó que quiere seguir al mando de Colo Colo. Aunque ya sin competencias internacionales habrá que determinar cuáles son los nuevos presupuestos para el 2026 y si el adiestrador está dispuesto a acatar el nuevo panorama de los albos solo con competencias locales.

