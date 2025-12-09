Tras no clasificar a Copa Sudamericana: Revelan dato clave sobre el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo terminó de la peor forma la temporada 2025. En el año del Centenario el Cacique no logró ninguno de sus objetivos y como ya es sabido tampoco pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

Pese a que Ñublense goleó por 5-0 a Cobresal, los albos no lograron superar a Audax Italiano y cayeron por 2-1 en el Estadio Monumental. Lo que de inmediato sembró las dudas sobre el futuro de Fernando Ortiz, ya que su único objetivo era clasificar a una copa internacional.

Sin embargo, el “Tano” habló fuerte y claro, y confesó que su deseo es seguir en el 2026 para revertir este papelón que deja a los albos solo con competencias locales para el año que viene.

“Yo no soy el que decide sobre eso, pero sí tengo bien claro que quiero continuar más que nunca. Hay que hacerse cargo de la situación”, sentenció.

¿Qué pasará con el futuro de Fernando Ortiz?

Así las cosas el futuro de Fernando Ortiz está más cercano a seguir en su cargo. Lo que comentó Manuel De Tezanos en el programa Balong Radio de este martes. El periodista entregó un dato clave que recibió tras la Gala Crack y que sería determinante.

“A mi la información que me contaron es que es un entrenador poco conflictivo y que gusta su método de trabajo. Por lo que estaría siguiendo. Aunque el caos en Colo Colo es transversal. Fue un pésimo año”, reflexionó el comunicador.

Por lo que esto podría ser un indicio de lo que será la reunión de este miércoles 10 de diciembre que tendrá el directorio de ByN. Lo que podría confirmar la permanencia del adiestrador en medio de un clima más que dividido.