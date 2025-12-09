Un 2025 para el olvido completó Colo Colo. Los albos se armaron para ganar todo en el año de su centenario y se quedaron con las manos vacías, sin siquiera clasificar a la Copa Sudamericana.

El Cacique cerró una de las peores campañas de su historia, ya que quedó en un pésimo octavo lugar de la tabla de posiciones. Además, se suman las tempraneras eliminaciones de la Copa Libertadores y Copa Chile.

Terminó el año deportivo para Colo Colo y en el estadio Monumental tienen que tomar decisiones para 2026, con la continuidad del entrenador Fernando Ortiz en entredicho.

Grave acusación contra el plantel de Colo Colo

Mucho se ha hablado de los problemas de Colo Colo y el comunicador Edson Figueroa planteó que la indisciplina fue un factor en el mal año albo.

Para el partido del domingo ante Audax Italiano no jugaron por problemas personales Mauricio Isla (acusó gastroenteritis) y Erick Wiemberg (su señora presentó un problema de salud), situación que sirvió como gancho para que el conductor de DaleAlbo AM hiciera una fuerte acusación.

“A mí las faltas de compromiso me molestan. Se entrena toda la semana con una idea en la cabeza, jugadores que van a estar. Se llega a la última práctica con un Mauricio Isla que sería titular y acusó una gastroenteritis. No sé si por eso se perdería una final. Me parece que no y no es primera vez que lo hace. Lo de Wiemberg lo puedo entender, somos seres humanos y esperemos que salga todo bien, tanto para él y para su familia. Me detengo en una baja y creo que hay que hacer los esfuerzos y estar”, partió en su análisis Figueroa.

Colo Colo en 2025 fue un desastre. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Hay falta de compromiso de los jugadores en los entrenamientos, a la hora que llegan, en el estado que llegan. Hay mucha información, mucha, el problema es que después salen y la desmienten, se ponen de acuerdo. Hay códigos para unas cuestiones nomás en el fútbol”, agregó.

Finalmente, comentó que hubo una serie de indisciplinas, que a la postre fueron mermando el rendimiento de Colo Colo en la temporada.

“Hubo muchos actos de indisciplina en la última parte en Colo Colo… Un año que tuvo que ser especial por el centenario, estamos lamentando tremendos fracasos”, cerró.

