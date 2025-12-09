“El próximo año…”: La fórmula de Jorge Valdivia para celebrar el Centenario de Colo Colo

Colo Colo terminó de la peor forma el año del Centenario. El Cacique no clasificó a ninguna copa internacional y el próximo 2026 solo tendrá participación en los torneos locales. Una temporada paupérrima que dejó más que desilusionados a los hinchas.

Las expectativas eran altas por ser el año del centenario. Incluso varios se ilusionaron con disputar la Copa Libertadores. Pero todo se derrumbó con el pasar de los meses y ahora los albos tendrán que ver a sus archirrivales por TV.

Por lo mismo, un histórico del Cacique como Jorge Valdivia sacó la voz y comentó cuáles deberían ser las modificaciones para el 2026.

“Si no se consiguieron los objetivos con los nombres que tenía Colo Colo, algo hay que hacer (…) Lo digo desde el sofá… Hay que mover el árbol para bien y que el próximo año sea lo que no fue este año”, lanzó fuerte y claro el Bicampeón de América en la Gala Crack.

El nuevo Centenario sin Fernando Ortiz

Incluso el Mago adelantó que uno de los principales cambios debería ser en la banca técnica. Pero además puso como exigencia para el equipo que los próximos 365 días sean de puras alegrías y así celebrar como se merece el Centenario. Lo que implica la salida de Fernando Ortiz.

“Yo sí cambiaría de entrenador. El 2026 tiene que ser, lo que tuvo que ser el año Centenario. Un año exitoso. Hay varias cosas que tienen que cambiar”, sentenció.

Misma postura que confesaron referentes del Popular. Así también se sumó Iván Zamorano que, pese a conocer a Fernando Ortiz, también indicó que se debe analizar bien la situación para el 2026.

“Hay que replantearse muchas cosas. Hay que pensar ya para el 2026, poniendo los límites un poquito más al principio de temporada, con objetivos, con metas súper claras y vemos qué es lo que pasa”, complementó Bam Bam.

Este miércoles se define el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

Cabe consignar que el futuro de Fernando Ortiz se definirá este miércoles 10 de diciembre, en la reunión de directorio de ByN. Lo que también marcará el futuro de gran parte del plantel para el 2026.