Catastrófico. Esa palabra ni siquiera alcanza para resumir la temporada 2025 de Colo Colo, que fue tan mala que no alcanzó ninguno de los objetivo que se puso en la campaña.

Para recordar: el Cacique no clasificó a ningún torneo internacional para 2026, quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Libertadores (no le alcanzó ni siquiera para Sudamericana), no pasó de fase en la Copa Chile, fue castigado por la Conmebol por desmanes en el Monumental y arrastra una fuerte deuda financiera.

Todo eso vivió Colo Colo, justo en el año de su centenario y para el cual se reforzó con todo, pero sus fichajes millonarios parece que nunca llegaron a Macul.

Lucas Cepeda reconoce el brutal fracaso de Colo Colo

Uno de los pocos jugadores que tuvo un rendimiento aceptable en Colo Colo fue Lucas Cepeda, quien fue galardonado como uno de los mejores de la temporada y habló en el marco de la gala del fútbol chileno.

A los futbolistas les cuesta reconocer cuando fracasan, pero eso no le pasó al zurdo, quien reconoció que hicieron todo muy mal en 2025.

“Es lamentable lo que pasó. Se armó un plantel para pelear todo, pensando que era un año muy significativo para todo el pueblo colocolino por los 100 años. Creo que estuvimos al debe, tenemos que asumir la responsabilidad de que no clasificamos a nada y Colo Colo siempre tiene que estar en copas internacionales y salir campeón”, dijo el seleccionado nacional.

“Hay que dar vuelta la página, masticar, aceptar las críticas. Ahora todos somos cuestionados, hay que asumir la responsabilidad como no la asumimos con los triunfos, darle alegría a la gente. Fue una lástima”, cerró Cepeda.

Lucas Cepeda podría cambiar de aires en 2026, ya que Blanco y Negro lo tiene en vitrina en el mercado de fichajes y espera hacer caja con una negociación con algún club internacional.

