Luego de otro fracaso monumental de Colo Colo, en la plana mayor de Blanco y Negro de inmediato fijaron la fecha definitoria para la continuidad de Fernando Ortiz y de todos los jugadores cuyos contratos finalizan en diciembre de 2025. Como el de Mauricio Isla. O el zaguero central Emiliano Amor, quien nuevamente cometió un error grosero. Y esta vez fue expulsado.

Esa derrota de los albos frente al Audax Italiano en el estadio Monumental dejó al Eterno Campeón sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana, el premio de consuelo mínimo para este año terrorífico del centenario en la institución. A pesar de que Ñublense hizo la tarea con creces y goleó a Cobresal por 5-0 en Chillán.

Si bien no consiguió el objetivo, el Tano Ortiz tiene ganas de permanecer en la banca colocolina. “Yo no soy el que decide sobre eso, pero sí tengo bien en claro que yo quiero continuar más que nunca”, aseguró el ex DT del Santos Laguna de México, su último club antes del Cacique y donde anotó un registro lamentable.

Fernando Ortiz sufrió otra derrota en un partido clave. (Felipe Zanca/Photosport).

“Creo que todos vimos lo que fue el partido durante los 95 minutos que se jugaron. Se intentó, se buscó, no pudimos abrir el marcador salvo faltando muy poco. El análisis está más que claro”, dijo sin especificar las conclusiones que sacó. Fiel al estilo de Ricardo Gareca, quien lo dirigió en Vélez Sarsfield y de quien se declara un acérrimo admirador.

Aunque hay cuestiones que no se pueden eludir ni con la oratoria más talentosa. “Obviamente hay que se hacerse cargo de la situación, no se clasificó o se cumplió el objetivo”, manifestó Ortiz. Sabe que no superó la prueba estipulada en su contrato. Una cláusula llamada ‘Anti Almirón’ por lo dilatada que resultó la salida del DT argentino antecesor del Tano.

La fecha clave para Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz sabrá su futuro en Colo Colo en una fecha muy próxima: el miércoles 10 de diciembre a las 16 horas se llevará a cabo una reunión de directorio. En aquel cónclave se determinará qué va a ocurrir con el DT argentino de vasta experiencia en México.

Fernando Ortiz le da indicaciones a Vicente Pizarro, autor del descuento de Colo Colo ante Audax. (Felipe Zanca/Photosport).

Mientras aguarda por esa fecha, Ortiz mostró sus ganas de seguir. Pero también dejó clarísima la confusión en sus palabras con una obviedad que pocos entendieron. “El análisis profundo uno lo hace cuando está analizando y demás. Nada. Hay que hacerse cargo”, cerró el otrora entrenador del América y el Monterrey de México, donde dirigió a Sebastián Vegas.

Por si eso fuera poco, recibió reproches pesados a nivel institución: antes del partido, Carlos Caszely prácticamente dio por sentenciado su ciclo. Y luego del encuentro, Arturo Vidal tuvo palabras de desencanto con la labor del Tano Ortiz, quien puede estar viviendo sus últimos días como DT del Cacique. O quizá no. Quién sabe…

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo quedó en el 8° lugar, fuera de todo torneo internacional, en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, que tuvo como sólido e histórico campeón al Coquimbo Unido que dirigió Esteban González.