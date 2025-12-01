Ricardo Gareca sigue sin equipo para el 2026 y ahí dio una larga entrevista para repasar sus últimos años en el fútbol. Y como era de esperarse, la selección chilena fue tema obligatorio, tras magro paso por nuestro país.

El Tigre fue consultado sobre su encontrón con Arturo Vidal, quien en un principio no fue nominado por él y le dedicó duras palabras en sus redes sociales. Tras eso, finalmente lo llamó e hicieron las pases.

“Él (Vidal) se expresó en su plataforma que tienen los jugadores, por ahí a lo mejor se fue un poco de lo que tenía que decir a mi entender, pero nunca me fijo en eso en el jugador”, partió diciendo, a DSports.

Gareca cuenta cómo se abuenó con Vidal

Ricardo Gareca reveló detalles del episodio que tuvo con Arturo Vidal, quien públicamente lo criticó por no llamarlo a la Roja en el inicio de su proceso. El Tigre dice que al final ambos agacharon el moño por el bien de la selección.

Arturo Vidal tras volver a la Roja

“Me interesa el jugador en lo privado, viene, se viste y convive, a ver de qué manera se prepara, cómo es con sus compañeros, porque a veces hablan en caliente y ahí a veces no pensás, en los jugadores es muy representativo, son figuras”, aseguró.

En ese sentido, el Tigre recalcó que tuvo que empatizar con el King y su sitial como ídolo chileno para hacer las pases. Por eso, el DT explicó que “yo tengo que ponerme en el lugar de la figura, porque la figura acumuló méritos para estar”.

“Me puse en el lugar de él (Vidal) y cuando creí que era el momento para él, lo convoqué, hablamos y en tres minutos lo solucionamos”, cerró el ex entrenador de Chile.