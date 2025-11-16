Ricardo Gareca sufre con las críticas, pero ahora no tan solo de Chile. Es que también en Perú quedaron inconformes con su trabajo. A tal punto que se le reclama el poco trabajo que realizó en su último mandato.

Pese a dirigir 96 partidos, clasificar al Mundial de Qatar 2022, disputar la final de la Copa América en Brasil y hasta el repechaje, en el país vecino quedaron con gusto a poco por su legado.

La bomba estalló cuando ahora el “Tigre” salió a criticar el nuevo proceso que dirige Manuel Barreto. Esto se dio luego del empate ante Rusia y que en un partido amistoso a puertas cerradas, los del Rímac cayeron por 5-1 ante el PFC Sochi.

“Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partido en la selección”, indicó Gareca a El Comercio.

En Perú lamentan el trabajo de Gareca

Pero luego en otra entrevista apuntó hacia el cambio de entrenadores y a la actual dirigencia. “Qué puedo aportar ahora… se tienen que enfocar en su cambio, se pasó de una selección de siete años y medio de proceso a un proceso de conducción con cuatro técnicos en cuatro años”, lanzó fuerte y claro Ricardo Gareca en RPP Noticias. “Yo qué puedo hablar, yo no habló de dinero ni contrato”, agregó recalcando que lo de él es únicamente el trabajo dentro de la cancha.

Pero esto colmó la paciencia de Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, y se lanzó con todo contra el ex DT de la Roja. “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo”, lanzó directo al adiestrador trasandino.

Gareca ahora es duramente criticado en Perú

Sin embargo eso no fue todo. No contento con ello, sacó a relucir el pobre trabajo que dejó en Perú y hasta en Chile para recalcar que su legado no será recordado. “No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien“, sentenció en X.

