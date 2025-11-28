“Me dijo mala leche y me bloqueó”: Claudio Palma revela tenso cruce con Arturo Vidal por comentario en plena transmisión

Una nueva polémica azota a Arturo Vidal y ahora tiene relación por un particular comentario de Claudio Palma. Lo que desencadenó en el quiebre total entre ambas partes y hasta con bloqueo en redes sociales.

Así lo detalló el cantagoles en el programa “No pega ni junta” que realiza con Gianella Marengo. En el espacio el relator deportivo deslizó la historia que sufrió con el Bicampeón de América.

“Vidal me tiene bloqueado”, parte el registro viralizado en redes sobre el referente de Colo Colo. “Me llamaron de una importadora y el embajador era Arturo Vidal. Le dije yo te animo la rifa, y fui a buscar el video (de promoción) y me di cuenta que me tenía bloqueado”, lanzó aún sorprendido Palma por lo ocurrido.

¿Porqué Arturo Vidal bloqueó a Claudio Palma?

Pero el tema no quedó ahí. Claudio Palma decidió pedir explicaciones y pero quedó plop con lo que le indicaron desde la organización del evento.

“Yo llamé al tipo (que me contactó) y le pregunté porque me tenía bloqueado. Él me dijo que había sido mala leche. Al parecer yo dije en un minuto que no había andado bien en Flamengo. Después hizo un live y me dijo mala leche”, agregó entre risas Palma.

El relator finalmente se tomó de buena forma la decisión de Vidal, pero dejó una potente reflexión ya que solo fue parte de su trabajo lo que comentó sobre su rendimiento dentro de la cancha.

“Igual rico que te bloquee el Rey Arturo. Pero uno como comentarista qué puede decir. Fue entretenido. Me bloquearon por un comentario futbolístico. Igual pienso que Arturo Vidal es un crack”, sentenció.