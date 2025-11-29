ver también Salió campeón de la Libertadores, fue candidato a diputado por el partido de Parisi y mandó mensaje a Colo Colo: “No la están mojando”

Durante las últimas dos temporadas, en Colo Colo debieron enfrentar una situación reglamentaria que con el correr de los meses se convirtió en un auténtico dolor de cabeza, y que sólo en instancias finales pudieron aliviar.

En el 2024, con Jorge Almirón como entrenador, sólo pudieron solucionar esta circunstancia en la última jornada del torneo, cuando buscaban ganar su 34° título en el historial, y se les dio en aquel empate como visita ante Deportes Copiapó.

A diferencia del año anterior, en este 2025 con Fernando Ortiz en el banco de suplentes, sufrieron con este problema reglamentario, pero la angustia se acabó definitivamente en la derrota con Cobresal en El Salvador. Dentro de todo, una muy buena noticia.

ver también “No se salva nadie”: Histórico de Colo Colo arremete sin filtro contra el plantel tras fea derrota

Colo Colo alivia su mayor dolor de cabeza del 2025

Es que después de todo lo que vivió en el último año, finalmente el cuadro albo logró cumplir antes del cierre de la temporada con la totalidad de la regla de minutos con futbolistas Sub 21, es decir, nacidos después del 1 de enero del 2004.

El responsable de que Colo Colo pudiera conseguir este hito fue Leandro Hernández, quien ingresó en el complemento del duelo ante Cobresal por el argentino Claudio Aquino, y le permitió sumar, por su edad, 90 minutos para la normativa impuesta por la ANFP.

Hasta antes del duelo con los Legionarios, el Cacique tenía un total de 1.842 minutos, restándole 48 por cumplir, algo que pudieron conseguir gracias al “Chino”, que fue uno de los 16 futbolistas que les permitieron completar la regla de minutos Sub 21.

Publicidad

Publicidad

Leandro Hernández le permitió a Colo Colo cumplir con la regla Sub 21 (Photosport)

Los futbolistas albos que jugaron con regla Sub 21