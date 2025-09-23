En la presente temporada de la Liga de Primera, uno de los temas que a muchos clubes les provoca un fuerte dolor de cabeza es el cumplimiento de la regla de minutos Sub 21. Un ejemplo vivo es el que padece Colo Colo.

Por terquedad de su anterior técnico, Jorge Almirón, los albos hacen todos los cálculos para poder cumplir con los 1.890 minutos que se exigen con un futbolista nacido después del 1 de enero de 2004 en la cancha.

De hecho, el Cacique está a 541 minutos de cumplir con la regla, a falta de un partido pendiente con Deportes Iquique. Sin embargo, no son los únicos que están sacando la calculadora o el ábaco para rendir números.

No solo Colo Colo: Los otros clubes que sufren por los minutos Sub 21

Si bien hay dos clubes que cumplieron con la regla, no por obligación sino que por convicción, como son O’Higgins de Rancagua y Unión Española, hay otros dos clubes que siguen complicados.

El primero es Deportes Limache, quien tiene la mayor cantidad de minutos en deuda con 612. La llegada de Agustín Arce Melli desde Universidad de Chile, hoy en el Mundial Sub 20, es un alivio, pero no lo suficiente ya que deben usar un menor de 21 años por 87′ en promedio en los próximos siete partidos.

El otro complicado es Ñublense, quien es el segundo gran deudor con 601 minutos restantes por cumplir. Sus salvavidas son Giovanny Ávalos y Lucas Molina, pero deberán jugar en promedio 75′ durante los próximos ocho partidos, incluyendo el pendiente con Universidad Católica.

¿Cuándo se reanuda la Liga de Primera 2025?

Desde la ANFP esperan que la actividad de la Liga de Primera, con la continuidad de la fecha 24, se pueda retomar a partir del viernes 16 de octubre y se mantenga hasta el domingo 7 de diciembre. Con dos nuevos recesos incluidos.