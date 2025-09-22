A lo largo de la presente temporada en Liga de Primera, uno de los temas que a muchos clubes les provoca un dolor de cabeza es el cumplimiento de la regla de minutos con futbolistas Sub 21, donde un claro ejemplo al respecto es Colo Colo.

Por culpa de la terquedad de su anterior entrenador Jorge Almirón, cuando faltan siete fechas para que termine el torneo, y los albos con un juego pendiente, están a 541 minutos de cumplir con los 1.890 con un futbolista nacido después del 1 de enero de 2004 en cancha.

Mientras Colo Colo sufre para poder alcanzar este número mágico, ya hay dos equipos de Primera División que pueden presumirle al resto que ya cumplieron con la regla Sub 21. Y ambos pueden decir que no lo hicieron por obligación.

¿Qué equipos de Primera cumplieron con regla Sub 21?

A falta de que seis equipos se pongan al día con el calendario, con 23 jornadas en los libros de historia, el primero de los equipos que superó este registro fue O’Higgins de Rancagua, gracias a nombres como el lateral Felipe Faúndez o el delantero Rodrigo Godoy. Ya tienen un total de 2.064 minutos.

Sin embargo, el equipo que más minutaje acumula para el cumplimiento de la Regla Sub 21 es Unión Española, que ya tiene 2.070 producto de la aparición de jóvenes como los defensores Kevin Contreras y Valentín Vidal, el volante Bruno Jáuregui o el seleccionado Sub 20 Milován Célis.

En la vereda del frente, el equipo que más está en complicaciones para cumplir con la reglamentación sigue siendo Deportes Limache, que pese a tener en sus filas a Agustín Arce, hoy en La Roja Juvenil, apenas tiene 1.278 y deberá utilizar un menor de 21 años en promedio durante 87 minutos por los próximos siete juegos.

¿Cuándo se reanuda el Torneo Nacional?

Desde la ANFP esperan que la actividad de la Liga de Primera, con la continuidad de la fecha 24, se pueda retomar a partir del viernes 16 de octubre y se mantenga hasta el domingo 7 de diciembre. Con dos nuevos recesos incluidos.

