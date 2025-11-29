La única buena noticia que celebra Colo Colo tras la derrota contra Cobresal

Colo Colo fue un desastre total y cayó frente a Cobresal en la fecha 29 de la Liga de Primera. Los albos visitaron el norte con la ilusión de celebrar y ratificar su clasificación a Copa Sudamericana, pero fueron goleados y ahora se están quedando fuera de competencias internacionales.

Todo lo que hizo el Cacique en su aplastante victoria sobre Unión La Calera desapareció ante Cobresal. Sin embargo, hay un único ítem en que sí respondió y fue en cuidarse de las bajas por suspensión.

Resulta que cuatro jugadores llegaban al límite de tarjetas amarillas para este partido. Si Javier Correa, Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Tomás Alarcón eran amonestados contra los mineros, quedarían suspendidos para disputar la última fecha ante Audax Italiano.

Entre todos los errores de Colo Colo, los cuatro jugadores supieron cuidarse de las cartulinas y, por ende, llegarán sin problemas al último partido del año en el Monumental.

Colo Colo recibe a Audax Italiano en la última fecha

Después de la terrible derrota contra Cobresal, Colo Colo vuelve a Santiago este sábado 29 de noviembre y comienza a pensar de manera inmediata en el partido contra Audax Italiano, a disputarse el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Ya de regreso, los albos mirarán lo que hagan los audinos en la vigente fecha (juegan el lunes contra Ñublense) y también Palestino, que ahora es el 7° (juega este sábado contra La Serena). Ahí tendrán una mejor idea de cómo llegan a la última fecha, donde necesitarán ganar sí o sí.