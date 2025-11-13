A meses del quiebre matrimonial entre Marité Matus y Camilo Huerta, se agregó una nueva arista al conflicto, luego de que se reveló que la exesposa de Arturo Vidal demandó al ex Yingo por conflictos económicos.

Según revelo Cecilia Gutiérrez a través de sus redes sociales, esta relación “terminó evidentemente muy mal. Lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella”.

“Incluso la lámpara y la ampolleta que se compró en esa tienda es inversión de ella y él no le ha devuelto ningún peso, según lo que dice esta demanda, de aquella inversión y menos de la ganancia que están teniendo de este negocio”.

Los motivos del quiebre entre Marité y Camilo

En la misma línea, la panelista de Primer Plano señaló que “hace poco hablábamos de esta separación que pocas luces teníamos de por qué se había dado, evidentemente fue por un tema económico”.

“Además, me decían que lo que más le ha dolido a Marité Matus es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp, cuando empezaron estos problemas económicos, él le manda un WhatsApp y al otro día se va de la casa y listo y se acaba la relación”.

“Ahí ella decide inmediatamente hacer el cese de convivencia para iniciar los trámites de divorcio, así que esta relación está más que quebrada, y con demandas de por medio”.

En junio de este año, Marité fue consultada por la periodista Paula Escobar sobre los motivos del quiebre, donde señaló que Arturo Vidal ha sido un apoyo importante en el momento difícil. “No está bien para nada, ni en lo anímico se ha visto mermado un poco en lo físico”.

“No se apunta a una infidelidad o algo en específico, sino que sería por el lado económico. Incluso, Marité estaría viendo algunas acciones a seguir respecto a aquello”.