La Selección Chilena tiene dos amistosos a la vista. El cuadro nacional viaja a Rusia para enfrentar al combinado de aquel país y, luego, a Perú, en un par de amistosos decretados desde antes que se supiera que Chile no iría al Mundial.

Hecha pública el 3 de noviembre, la nómina contó con varias sorpresas. Entre ellas, el llamado del portero Sebastián Mella y la ratificación de jugadores que fueron al Mundial Sub-20 como Agustín Arce, Lautaro Millán e Ian Garguez.

Sin embargo, también hubo ausencias significativas. Una de las más relevantes fue la de Erick Pulgar, volante del Flamengo. Esto tomó aún más relevancia en vista del tremendo partido que hizo el nacido en Antofagasta el fin de semana, ante el Santos de Neymar.

¿Por qué no está en la nómina?

Puede ser decisión técnica, gusto del DT o, simplemente, algún problema personal. El tema es que Erick Pulgar lleva un tiempo sin ser considerado dentro de la Selección Chilena. Juan Cristóbal Guarello, en La Hora de King Kong, hizo hincapié sobre esto y destacó las razones de su ausencia.

“Pulgar no es nominado a la Selección Chilena desde octubre cuando se perdió por goleada ante Colombia. Gareca se hartó de él, e increíblemente no de otros jugadores, porque tiene el síndrome de Pinto Durán. Esto es algo que le pasa a todos los que supuestamente iban a relevar a la Generación Dorada”, empezó diciendo JCG.

“Erick Pulgar lleva diez años en la Selección, salió campeón de la Copa Centenario y ha jugado tres Eliminatorias. Pero, nadie puede decir que es titular indiscutido en Chile. Tanto así, que ni siquiera está nominado“, añadió.

“En la Selección es un jugador demasiado anodino. Los jugadores de 30 años, que no van a llegar a un Mundial, estuvieron acostumbrados a que el liderazgo lo tuvieran Vidal, Medel, Bravo, Alexis y hasta Gonzalo Jara, que nunca lo desarrollaron”, cerró.

¿Volverá algún día Pulgar a la Selección? | Photosport

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile jugará dos amistosos en Rusia. Primero, ante el combinado local, La Roja se estrenará el sábado 15 de noviembre. Luego, irá ante Perú, el martes 18 del mismo mes.

