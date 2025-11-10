Colo Colo 2006 y Universidad de Chile 2011 son los dos equipos más destacados que ha tenido el fútbol chileno en el siglo XXI. Juan Cristóbal Guarello se inclinó por el mejor de ambos.

Los debates son parte de las conversaciones que suelen tener los seguidores del deporte más popular en el mundo. Por esta razón, siempre hay opiniones para todos los gustos y nadie es dueño de la verdad absoluta. Es lo bonito que tiene el poder hablar de fútbol.

¿Colo Colo 2006 o U. de Chile 2011?

Los dos mejores equipos del fútbol chileno en los últimos años, por logros, jugadores y estilo de juego, son Colo Colo 2006 y Universidad de Chile 2011. Los primeros fueron tetracampeones, agregando lo hecho en 2007 y tenían figuras como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Humberto Suazo y Alexis Sánchez. Además, llegaron a la final de la Sudamericana en 2006.

El Romántico Viajero por su parte fue tricampeón nacional bajo el mandato de Jorge Sampaoli e incluso, lograron ganar la Copa Sudamericana de 2011 de forma brillante. Contaban con Johnny Herrera, Marcos González, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas y Gustavo Canales como figuras.

En un debate eterno entre los futboleros chilenos y a esta discusión se sumó Juan Cristóbal Guarello, quien dio su opinión en La Hora de King Kong. “El siglo 21 el fútbol cambió y podríamos elegir cuál es el mejor equipo… habría que sumar dos criterios; el del fútbol local, pero también hay que ver qué trascendencia internacional tiene“, explicó.

“Con esos dos criterios, yo creo que el mejor equipo del siglo 21 es la U de Sampaoli. Luego sería el Colo Colo de Claudio Borghi“, cerró el periodista, inclinando la balanza por los Azules.

Jorge Sampaoli lideró a U. de Chile 2011. Imagen: Photosport

Además de lo hecho en la Sudamericana, la U de Sampaoli alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 2012, mientras que la mejor actuación del Colo Colo de Borghi en ese torneo fueron los octavos de final en 2007. Un lindo debate y del cual lo importante, es que ambos planteles aportaron para que Chile ganara las Copa América de 2015 y 2016.