Colo Colo

Guarello y su lista del terror: enumera a todos los jugadores que se tienen que ir de Colo Colo

El polémico periodista dio a conocer su punto de vista sobre los futbolistas que no deben seguir en el Cacique en 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Apunta a la salida de Arturo Vidal de Colo Colo.
Colo Colo tuvo un buen fin de semana, ya que el pasado sábado le ganó a Unión Española en Santa Laura por 2-1 y avanzó en su triste objetivo de al menos clasificar a la Copa Sudamericana.

Los albos vencieron a los hispanos, pese a jugar muy mal, con un gol de tiro libre de Tomás Alarcón, con lo que logró tres puntos claves en la Liga de Primera.

El Cacique depende de sí mismo para obtener un boleto internacional, puesto que quedó a dos puntos de Audax Italiano, rival al que enfrenta en la última fecha.

Guarello y la lista de los jugadores que se deben ir de Colo Colo

Pese a la victoria de Colo Colo ante Unión Española, obviamente no se olvida el pésimo año que ha tenido el Cacique, que de cara a 2026 va a sufrir cambios.

El periodista Juan Cristóbal Guarello analizó las polémicas declaraciones de Esteban Pavez, quien dijo que Universidad Católica es la mejor institución en Chile sobre los albos, lo cual molestó a los fanáticos del cuadro Popular, quienes piden la salida del volante.

“Católica como institución es mucho más sólida que Colo Colo. El tema de fondo es que en las sensibilidades actuales, la generación de cristal de los hinchas, este tipo de cosas son inaceptables. Pavez provoca un terremoto y torna su estadía en Colo Colo como algo complicado“, dijo en La Hora de King Kong.

Esteban Pavez vive una nueva polémica en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Pero es no fue todo, Guarello dio a conocer una larga lista de jugadores que deben salir del cuadro albo, con Pavez entre ellos.

Pavez para afuera. Isla para afuera. Saldivia para afuera. Si me apuran, Amor para afuera. Wiemberg para afuera, Bolados. Salomón Rodríguez ni hablar. Vidal, Pavez. Alguien tiene que hacer ese gasto, tomar esa decisión, asumir el costo político”, cerró el siempre polémico periodista.

