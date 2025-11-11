Esteban Pavez está inmerso en una innecesaria polémica tras unos dichos que cayeron bastante mal en Colo Colo. Uno de los capitanes albos no tuvo interés en discutirle a Fernando Cordero, en charla en el podcast del Sifup, cuando dijo que Universidad Católica es la institución más grande del país.

“Para mí, la institución más grande del país es Católica”, declaró el “Chiki”, a lo que el volante del Cacique respondió que “estoy de acuerdo contigo. Es así y lo he dicho un par de veces, pero el equipo más grande de Chile es Colo Colo”.

Tras estas declaraciones un mar de críticas cayeron contra Pavez, sobre todo desde las propias huestes albas. Sin embargo, entre tanto ataque han salido algunas voces que defienden al colocolino, sobre todo de quienes saben lo que es vestir la camiseta de Católica.

Paulo Garcés defiende a Esteban Pavez

Uno de ellos es Paulo Garcés, quien además de jugar en Colo Colo y en la UC defendió el arco de la U. En charla con ADN Radio el meta aseguró que “yo me inicié en Universidad Católica, no en la sociedad anónima de ahora. Me formé en un San Carlos de Apoquindo donde uno iba a entrenar y pasaba por todas las ramas deportivas: hockey, atletismo, rugby, etc. Creo que las críticas a Esteban Pavez son demasiado innecesarias”,

“Obviamente, el equipo más grande es Colo Colo por los títulos y toda la historia que conlleva, pero institucionalmente hablando, la mejor es la UC. Yo me crie ahí y me dieron estudios, educación, me dieron de todo”, agregó.

Para cerrar, Garcés sostuvo que “el hincha tiene memoria a corto plazo. Si vamos un año atrás, Colo Colo era campeón y con Esteban de capitán; eso se borra muy rápido. No sé si le está pasando la cuenta a Esteban, pero siempre que pisa el palito con un comentario, se quedan con lo que más genere molestia. Por ese lado, no ha tenido un buen año”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Unión La Calera en el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.