Una polémica gratuita protagoniza el ahora ex capitán de Colo Colo, el volante Esteban Pavez, quien aseguró que Universidad Católica es la mejor institución de Chile por sobre el Cacique.

El mediocampista dijo la polémica frase en un podcast del Sifup, donde estaba conversando con el ex jugador de los cruzados Fernando Cordero y generó el debate.

“Tenemos que ser realistas. Para mí la mejor institución del país es Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir, pero el mejor equipo y más grande de Chile es Colo Colo”, señaló Pavez, lo cual le está costando caro.

ver también Guarello y su lista del terror: enumera a todos los jugadores que se tienen que ir de Colo Colo

Patricio Yáñez critica los dichos de Esteban Pavez

Las palabras de Esteban Pavez trajeron mucha cola y uno de los que le salió a responder fue el ex delantero del Cacique Patricio Yáñez, quien no está de acuerdo con el volante.

“Yo lo interpreto como que es el toque de gracia para abandonar Colo Colo, esto ya lo había dicho tiempo atrás y ahora lo repite y ahí me parece que se equivoca, tú lo puedes pensar, pero hay cosas que en la vida no las puedes decir y menos en el fútbol”, dijo el Pato en radio Agricultura.

“Considero que Colo Colo es la institución más grande, él tratando de desmenuzar lo que dijo, en el plano de infraestructura y lo que tiene, no sé de dónde saca aquello para establecerlo como una realidad para él”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez perdió la jineta de capitán en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Patricio Yáñez indicó que sus propios compañeros lo refutaron, con Javier Correa entre otros a la cabeza.

“Le taparon la boca todos los compañeros, hablan de que Colo Colo es la institución más grande de Chile y yo estoy en esa, para mí Colo Colo es la institución más grande y esta pasada habla de la molestia y calentura que tiene”, cerró Yáñez.

Publicidad

Publicidad