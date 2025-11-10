Impensado: Colo Colo “revive”, depende de sí mismo y tiene a 3 equipos al lado en la tabla

Colo Colo tuvo que trabajar mucho el pasado sábado para sumar una victoria ante Unión Española y así mantenerse en la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana.

Los albos vencieron por 2-1 al cuadro que lucha por no perder la categoría, ya que se impuso gracias a un gol de tiro libre de Tomás Alarcón, cuando con el juego el equipo de Fernando Ortiz no hacía daño.

La victoria le dio mucha vida a Colo Colo, que a falta de tres fechas mantiene la ilusión de clasificar a un torneo internacional en 2026, pese a la nefasta campaña que ha firmado en 2025.

Colo Colo tiene a 3 equipos muy cerca en la Liga de Primera

Colo Colo llegó a 41 puntos en la tabla de posiciones tras la victoria ante Unión Española y está en la octava plaza, por ahora afuera de puestos de clasificación a torneos Conmebol.

El campeón de la temporada 2024 se metió de lleno en la pelea y tuvo una fecha muy favorable, ya que perdieron Palestino, Cobresal y Audax Italiano.

Los albos están a tiro de cañón de los itálicos, que tiene 43 unidades, apenas dos más que el cuadro de Macul. Un dato clave es que Colo Colo se medirá ante Audax en la última fecha en el estadio Monumental, es decir, si gana los 3 partidos que le restan supera a los verdes. Depende de sí mismo.

Pero no es el único al que se acercó, porque quedó a tres unidades de Cobresal y a cuatro de Palestino, por lo que tiene mayor margen en el cierre de la Liga de Primera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

