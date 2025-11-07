Es tendencia:
Paulo Garcés para rato: el experimentado e incombustible Halcón aclara que no se piensa retirar

Paulo Garcés dijo adiós a Unión San Felipe, pero en conversación con RedGol el arquero de 41 años aclara que quedan uno o dos años para el retiro.

Por Diego Jeria

Paulo Garcés se va de San Felipe, pero no se retira aún.
Paulo Garcés se va de San Felipe, pero no se retira aún.

Paulo Garcés se despidió de Unión San Felipe con 41 años, tras el fin de la temporada en la Primera B. Sin embargo, el arquero nacional oriundo de Parral aclaró que por ahora no piensa colgar los guantes y el retiro se las canchas seguirá esperando.

En conversación con RedGol, el Halcón explicó que “no me retiro, hay Paulo Garcés para rato, porque en Instagram me despedí, pero del club. No continúo en Unión San Felipe, por distintos motivos, especialmente por los viajes. Hay un desgaste muy grande de un año y medio de una hora cuarenta para allá y una hora cuarenta para acá“.

El ex arquero de Universidad Católica, la U y Colo Colo agregó que “no fue fácil, pero sí cumplí con lo que quería, que era salvar al club del descenso las dos veces”.

“El año pasado llegué con cuatro puntos en la primera rueda y este campeonato esperábamos otra cosa, pero peleamos el descenso. Igual pude jugar 28 partidos de 30, no me lesioné. Hice mi trabajo de la mejor manera“, explica.

Paulo Garcés cuenta la dramática situación que vivió en Colo Colo: "Amenazas de muerte…"

Uno o dos años: Garcés patea el retiro

Respecto al futuro el Halcón sostiene que “seguiré jugando uno o dos años más, espero que se pueda. Esperando ese llamado para seguir jugando al fútbol. Tengo muchas ganas, espero ofertas, no me cierro a casi nada”.

El Halcón Garcés no se retira: quiere uno o dos años más.

El Halcón Garcés no se retira: quiere uno o dos años más.

Me llegaron ofertas de Segunda Profesional, lo agradezco, pero la Segunda hoy está tan complicada que prefiero seguir jugando en Primera B. Y en Primera A hay alguna opción, ojalá se pueda dar“, sostiene.

Garcés sentencia que “mi sueño es retirarme en Primera A y cuando mi hijo chiquitito alcance a tener nociones de ver a su papá entrar a una cancha de fútbol”.

"Le tengo un cariño inmenso": campeón con Colo Colo revela su aprecio a Jorge Sampaoli

Cabe recordar que durante su carrera, Paulo Garcés defendió las camisetas de Universidad Católica, Deportes Puerto Montt, Lobos BUAP, Everton, Universidad de Chile, Unión La Calera, O’Higgins, Colo Colo, Deportes Antofagasta, Curicó Unido, San Luis de Quillota, Deportes Valdivia y Unión San Felipe, además de la selección chilena.

