Paulo Garcés puede decir que ha atajado en los tres grandes del fútbol chileno, pero como él mismo reconoce, el equipo de sus amores es otro: O’Higgins de Rancagua. Es más, el meta sueña con retirarse en el club donde logró épico título.

Y como siempre ha sido cercano a tierras rancagüinas, el Halcón habló con el medio O’Higgins Total. Vestido con la histórica camiseta que levantó el título en 2013, el vigente portero habló de todo.

Fue ahí donde se le consultó por la actualidad del club de Paqui Meneghini. Siempre atento a la actualidad celeste, el golero llenó de elogios a su par que la rompe en el arco del Capo de Provincia.

El apadrinado de Paulo Garcés que la rompe en O’Higgins

Paulo Garcés recordó los inicios de Omar Carabalí en Colo Colo, quien hoy triunfa con gran campaña en O’Higgins de Rancagua. El Halcón dijo que el canterano albo encontró su lugar en el mundo al llegar a los celestes.

Carabalí y su gran año en el OHI OHI /Photosport

“Extraordinario arquero. Siempre lo dije, desde que lo tuve en Colo Colo, que era como cuarto o quinto arquero, que Omar la iba a romper en algún momento”, partió diciendo el Halcón.

Publicidad

Publicidad

Pero no se quedó ahí, ya que lanzó un directo consejo al portero celeste con miras al futuro de su carrera. Siempre sincero a la hora de gritar su amor por el Capo de Provincia, Garcés le mandó recado a Carabalí.

ver también Expectación total: confirman el partido en que Matías Fernández vuelve al fútbol

“Ahora la está rompiendo donde tiene que estar, donde tiene que ser, que es en O’Higgins”, cerró, dejando en claro que en Rancagua tendrá una gran carrera, tal como lo ha hecho este año.