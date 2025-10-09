Es tendencia:
“Se me crucificó mal”: Paulo Garcés recordó el peor partido de su carrera profesional

Si bien Paulo Garcés levantó varios títulos en su carrera, hay un encuentro que lo sigue marcando negativamente.

Por César Vásquez

© Paul Plaza/PhotosportPaulo Garcés tuvo un partido para el olvido.

Paulo Garcés ha tenido una destacada carrera en el fútbol chileno. Sin embargo, como arquero, los hinchas muchas veces solo le recuerdan las malas. Por lo mismo, recordó su peor actuación.

Garcés inició su carrera en Universidad Católica, pasó por Universidad de Chile y Colo Colo. Además, fue campeón con O’Higgins y también integró el plantel de La Roja que ganó la Copa América de 2015. Hoy quema sus últimos cartuchos en Unión San Felipe a los 41 años.

El partido que no olvida Paulo Garcés

La carrera de Paulo Garcés pasaba por un gran momento en el 2011. Era habitual en la selección chilena y disputaba la Copa Libertadores con Universidad Católica. Claro que una muy mala actuación ante Peñarol en cuartos de final del torneo internacional lo terminaría condenando.

Luego de esa pésima noche en el Estadio Centenario en la derrota por 2-0, Garcés fue muy criticado y terminó perdiendo la titularidad en la UC. Además, el club no le renovó contrato y quedó libre, uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Fue un día imborrable por lo mal que lo pasé. Se me crucificó mal. Salir a la calle, que te escupan, que te tiren cosas… hasta hoy el hincha se acuerda de eso“, explicó Paulo Garcés en el programa Máximas de TNT Sports.

Pese a ese mal recuerdo y que Garcés jamás pudo volver a los Cruzados, igual el arquero le guarda un gran aprecio al equipo que lo formó como futbolista profesional. “Católica me dio todo lo que soy hoy como hombre, padre y hermano. Le tengo un cariño y respeto inmenso”, indicó.

Paulo Garcés en 2016 con La Roja. Imagen: Photosport

Paulo Garcés ganó el Clausura 2005 y el Torneo Nacional 2010 con Universidad Católica. Debutó en el 2003 con los Cruzados y se fue el 2011 de San Carlos de Apoquindo. Las vueltas de la vida: en 2013 tuvo su revancha ante la UC y les ganó una final con O’Higgins.

