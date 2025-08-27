Se acerca un nuevo Superclásico y con ello, reviven las historias que ha dejado este encuentro. Una de ellas es la que protagonizó Paulo Garcés jugando por Colo Colo ante Universidad de Chile.

Garcés es uno de los pocos afortunados que pudo defender la camiseta de los Albos, los Azules y la de Universidad Católica. Además, pudo ser campeón de la Copa América 2015 con La Roja. Claro que en el duelo más importante del país, no tuvo una buena actuación.

El difícil momento de Paulo Garcés

El 8 de abril de 2017 Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron en el Estadio Nacional. Ambos equipos luchaban por el título, por lo que el resultado era clave para definir quién daría la vuelta olímpica al final de aquel torneo nacional del primer semestre.

ver también Grave acusación contra Quinteros hace dudar en su vuelta a Colo Colo: “No corresponde que el DT haga reuniones con representantes”

El encuentro estaba igualado 1-1, hasta que Paulo Garcés entró a la escena. Felipe Mora cabeceó contra el arco albo y al meta se le soltó el balón, transformando una pelota que parecía inofensiva en gol. Si bien el partido terminaría en empate, todas las luces se fueron con el error del portero.

“Ese partido lo recuerdo muchas veces en mi vida. Fue un error infantil, pero en un Superclásico con 45 mil personas. Me quería enterrar, no lo podía creer. En ese momento, el único que me levantó fue el Pájaro Valdés, el resto fue solo el apoyo de mi familia”, explicó Garcés a TNT Sports.

El torneo de Clausura 2017 lo terminó ganando Universidad de Chile. El Halcón no tuvo buenas actuaciones en Colo Colo. Incluso, recibió amenazas. “Cerré mis redes sociales y tuve que endurecer la piel. Nadie entiende lo que sufre un jugador en esos momentos. No fue solo fútbol, fue vida. Y lo saqué adelante por mis hijos, mi señora y mis padres“, recordó.

Publicidad

Publicidad

Paulo Garcés no tuvo una buena jornada ante la U en 2017. Imagen: Photosport

Colo Colo y Universidad de Chile se vuelven a enfrentar este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas. Paulo Garcés tiene un lindo deseo para este encuentro: “Me gustaría un Superclásico con muchos goles, porque siento que el espectáculo se ha perdido. Y ojalá que no pase nada fuera de la cancha, porque el fútbol chileno necesita que se viva en paz y con la alegría de siempre”, cerró Garcés.