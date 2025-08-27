Todos los caminos apuntan a que Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Colo Colo. Blanco y Negro apostará tras la salida de Jorge Almirón por el reencuentro con el santafesino, quien en su primer paso por los albos logró salvar al equipo del descenso y ganó varios títulos en tres años y medio.

No obstante, el nombre de Quinteros todavía no genera demasiado consenso en el Cacique. Sin ir más lejos, con su salida cayeron delicadas denuncias en su contra por algunos manejos al interior del club.

Uno de los portavoces en esas acusaciones fue Matías Camacho, ex presidente del CSD Colo Colo, quien en diciembre del 2023 aseguró que Gustavo Quinteros tenía reuniones con diferentes representantes.

ver también El sorpresivo entrenador que aparece en el horizonte de Colo Colo: puede sacar a Quinteros

“Se empiezan a confundir los roles”

El ex dirigente albo afirmó en ese entonces en charla con el sitio DaleAlbo que “es un tema de cumplimiento de objetivos. Esto ha sido bien criticado. Se van instalando algunas falsas verdades que es bueno irlas aclarando”.

“A veces me dicen ‘da la cara’, algo que creo que he hecho bastante estos días. Hay un desgaste, la relación no estaba buena entre el cuerpo técnico y el camarín. Tampoco con la dirigencia”, agregó.

Gustavo Quinteros en su momento fue acusado de juntarse con representantes en su paso por Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Camacho declaró que “hubo situaciones con jugadores. No corresponde que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. Eso me parece que es muy extraño, se empiezan a confundir los roles y las cosas”.

“¿De qué conversa? El representante debe negociar con el gerente técnico la renovación de contrato. El técnico debe hablar con el jugador de aspectos técnicos y tácticos que considere necesarios. Conversar con un representante no es apropiado”, concluyó.

ver también Es la joya de Boca Juniors, lo quería Jorge Almirón en Colo Colo y salta a un grande de Europa

El rendimiento de Gustavo Quinteros en Colo Colo

El santafesino dirigió entre el 2020 y 2023 un total de 154 partidos el Popular, donde logró 79 triunfos, 42 empates y tuvo 33 caídas, lo que se traducen en un 60,39% de rendimiento. Con los albos Quinteros ganó un título de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa.

Publicidad