Colo Colo puede tener una jornada clave en la búsqueda del sucesor de Jorge Almirón. El Cacique metió el pie en el acelerador para encontrar a su nuevo técnico y un viejo conocido es quien, por ahora, corre con la gran ventaja.

Después de sus pasos por Argentina y Brasil, Gustavo Quinteros se está probando el buzo de entrenador albo para lo que será esta y la próxima temporada. El ex estratega del Eterno Campeón prepara su retorno y este miércoles habrá una jornada clave.

En el Cacique no quiere estirar mucho más las cosas y vivirán unas próximas 24 horas de decisiones en el Estadio Monumental. Todo esto con el DT en medio manteniendo citas desde la gerencia técnica hasta la dirigencia de Blanco y Negro para que todo se selle lo antes posible.

Las tres reuniones con las que Gustavo Quinteros definirá su retorno a Colo Colo

Colo Colo y Gustavo Quinteros están en negociaciones desde hace algunos días para poder volver a estar juntos. El DT está interesado en regresar al Cacique y las cosas se han acelerado al punto de que este miércoles puede quedar todo listo.

Gustavo Quinteros alista su regreso a Colo Colo y este miércoles vivirá una jornada clave. Foto: Photosport.

Para ello, habrá tres reuniones que serán claves, según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN. La primera será con Daniel Morón en horas de la mañana, donde verá los últimos detalles sobre el proyecto que tiene el club y lo que él puede ofrecer.

Si las cosas terminan bien, esto dará paso a una segunda cita, ahora con la dirigencia de Blanco y Negro. En dicha instancia, donde estarán todos los miembros de la mesa directiva, Gustavo Quinteros expondrá su punto de vista de lo que puede ser su nuevo paso por Colo Colo.

Una vez estén esas dos reuniones listas, llegará la hora de la verdad. Durante la tarde está agendada la reunión de directorio de la concesionaria. Ahí, con todas las cartas sobre la mesa, se tomará una postura definitiva sobre el caso del DT y si finalmente regresa o no al Estadio Monumental.

Todo apunta a que las cosas llegarán a buen puerto, pero si no es así, hay otros candidatos detrás esperando. Pablo Vitamina Sánchez, Gerardo Martino y Pablo Repetto son quienes vienen atrás en la fila si es que no hay un acuerdo.

De esta forma, este miércoles será el gran día para saber si es que Gustavo Quinteros regresa a Colo Colo. El Cacique y el DT pueden volver a cruzar sus caminos para salir otra vez a flote luego de un año para el olvido.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros puede regresar a Colo Colo, donde logró dirigir un total de 153 partidos oficiales en su primera etapa. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor, 149 en contra y 4 títulos: Campeonato Nacional 2022, Copa Chile 2021 y 2023 y la Supercopa 2022.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se afinan los detalles con Gustavo Quinteros, Colo Colo se enfoca en lo que será el Superclásico. El Cacique recibe a la U este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

